Au club de golf Ba Na Hills. Photo: Drift Travel Magazine.

Hanoi (VNA) - Selon le magazine de voyage Drift Travel Magazine, l'industrie du golf dans le Centre du Vietnam se dirige vers une année de forte reprise, les touristes revenant avec enthousiasme.

La reprise des tournois et des événements de golf, associée à l'expansion des parcours et à l'empressement des touristes golfeurs, aidera le Centre du Vietnam à consolider sa position en tant qu'un des endroits incontournables en matière de tourisme golfique en Asie en 2023.



Drift Travel Magazine a cité cette déclaration de Vietnam Golf Coast (VGC), une organisation de promotion de destinations golfiques récemment relancée et associée à des parcours de golf remarquables dans le centre du Vietnam.



Selon les données de la Vietnam Golf Tourism Association (VIGTA) en 2019, avant l'épidémie de Covid-19, le Vietnam accueillait 3 millions de touristes golfeurs, dont 1,5 million d’étrangers, avec un chiffre d'affaires d'environ 4.500 milliards de dongs (environ 189 millions de dollars).



En 2021, le Vietnam avait été honoré par les World Golf Awards (WGA) en tant que "Meilleure destination de golf au monde" et reconnu comme la meilleure destination de golf d'Asie pour la 5e année consécutive.



"Non seulement la première destination de golf d'Asie se remet de la pandémie, mais elle attire plus de visiteurs qu'auparavant", a déclaré Gary Dixon, directeur général du Ba Na Hills Golf Club, l'un des principaux terrains de golf sous VGC. Les clubs de golf ici sont considérés comme les meilleurs d'Asie.



La reprise se traduit également par plusieurs événements golfiques majeurs programmés en 2023, dont les finales asiatiques des Faldo Serie, seul tournoi mondial amateur masculin et féminin, qui se dérouleront sur le parcours de golf Laguna Golf Lang Co en avril prochain.



Le centre du Vietnam déroulera également le "tapis rouge" pour accueillir l'industrie mondiale du golf lorsque Da Nang, la plus grande ville du Centre, organisera l’Asian Golf Industry Federation (AGIF) et les tournois Asian Development Competition (ADT) tout au long de l'année.



M. Gary Dixon a ajouté: "La demande reprend. J'ai dit dans le passé que quiconque est sérieux au sujet du tourisme golfique devrait visiter le Vietnam au moins une fois dans sa vie. Avec des parcours de classe mondiale ouverts en permanence, je vais corriger cela et dire que vous devez revenir".-CPV/VNA