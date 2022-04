Hanoi (VNA) – Avec un littoral de plus de 3.260 km et un paysage diversifié, le Vietnam a la possibilité de développer divers types de tourisme, dont le tourisme de golf. Selon de nombreux experts, le Vietnam a le potentiel pour devenir un "paradis du golf en Asie".

Photo d'illustration : congthuong.vn.

Le tourisme de golf est une forme de tourisme sportif dans lequel les clients voyagent dans le but de jouer au golf ou de visiter des terrains de golf tout en assistant à des tournois.

Actuellement, le Vietnam exploite 80 terrains de golf de 18 trous et d’ici 2025, il en comptera 200.

Les terrains de golf au Vietnam sont des terrains haut de gamme, conçus par des architectes spécialisés, avec des différences basées sur les caractéristiques topographiques et les ressources naturelles et culturelles pour attirer les touristes qui aiment découvrir des terrains de golf uniques, de nouveaux défis et différentes expériences.

Selon Trân Ngoc Hai, vice-président de l’Association vietnamienne du tourisme de golf, le Vietnam a un grand potentiel pour le développement du golf, grâce à sa situation géographique idéale et sa distance de vol. Le Vietnam est également proche des marchés du golf les plus dynamiques au monde et possède des ressources naturelles et culturelles uniques et attrayantes. Les terrains de golf au Vietnam sont conçus et investis par des professionnels. Mais le grand avantage est le climat du Vietnam qui permet aux joueurs de golf de jouer toute l’année.

Le golf vietnamien présente également de nombreuses opportunités de développement, car la région asiatique est leader du marché mondial du golf.

Selon l’Association vietnamienne du tourisme de golf (VIGTA), le Vietnam a accueilli 3 millions de visiteurs de golf en 2019, dont 1,5 million d’étrangers. Les touristes golfeurs au Vietnam viennent principalement de la République de Corée, du Japon et d’un certain nombre de pays d’Asie du Sud-Est.

Les statistiques montrent que plus de 50.000 Vietnamiens et 20.000 étrangers vivant au Vietnam jouent au golf. Le nombre total de golfeurs dans le pays devrait atteindre 300 000 d’ici 2025.

Cependant, malgré le grand potentiel de développement, les produits du tourisme de golf au Vietnam sont encore très limités en raison du petit nombre de terrains de golf et du fait que la proportion de touristes internationaux venant au Vietnam pour jouer au golf est également assez réduite. – NDEL/VNA