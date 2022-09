Les touristes étrangers visitent une ancien village au commune de Hùng Lô, ville de Viêt Tri, à Phu Tho (Nord).

Hanoï (VNA) - Après une longue période de "gel" causée par l'épidémie de COVID-19, le tourisme de Phu Tho a mis en place de nombreuses solutions pour attirer les touristes.



Le Service de la culture, des sports et du tourisme de Phu Tho a envoyé aux associations touristiques des provinces et des villes, son programme de relance touristique. De nombreuses agences de voyages ont également préparé des circuits afin d’attirer les visiteurs à Phu Tho.



Parallèlement, le Centre d'information et de promotion du tourisme de la province a activement renforcé ses activités de promotion sur des sites Internet dulichphutho.com.vn, et dulichtaybac.vn ainsi que sur les réseaux sociaux telles que les pages Facebook de Du lich Phu Tho, Hat Xoan Phu Tho, Sản phẩm Du lịch Phú Thọ ou encore la chaîne YouTube Dât Tô, pour ne citer qu’eux.



Selon Nguyên Duc Hoa, directeur du Centre provincial de promotion du tourisme, cet établissement se concentre toujours sur l'exploitation de circuits touristiques associés aux valeurs culturelles de cette région ancestrale et de ses villages artisanaux.



Actuellement, la province prépare le Festival de la culture, des sports et du tourisme des minorités ethniques dans le Nord-Ouest (qui devrait avoir lieu en novembre 2022 à la ville de Viêt Tri), ainsi que de nombreuses activités culturelles d’ici la fin de l’année.



Dans les temps à venir, le secteur du tourisme compte également renforcer la formation de ses ressources humaines et participera également activement aux foires et expositions afin de promouvoir l’image de Phu Tho.



Lors des neuf premiers mois de 2022, la province a accueilli plus de deux millions de visiteurs dont 576.000 touristes ayant passé au moins une nuit sur place. Le chiffre d’affaire a atteint plus de 2.100 milliards de dôngs, soit environ 230% de la même période en 2021. L'augmentation du nombre de visiteurs a permis aux entreprises touristiques à se rétablir plus rapidement, après une longue période de suspension due à l'épidémie de COVID-19.



L'objectif de 2022 de Phu Tho est d’accueillir environ 350.000 visiteurs, dont 4.600 visiteurs internationaux.-CVN/VNA