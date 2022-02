Des ambassadeurs et des représentants d'organisations internationales découvrent le Têt traditionnel au village de Duong Lâm. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Pendant sept jours de vacances du Têt 2022, Hanoï a accueilli plus de 105.000 visiteurs, selon le Service du Tourisme de la capitale. C'est un chiffre significatif pour la reprise et le développement futurs du tourisme de la ville dans le contexte où l'épidémie de COVID-19 demeure compliquée.

Dans de nombreux musées, parcs, zones écologiques, destinations touristiques de la ville, le nombre de visiteurs a considérablement augmenté.

Selon les statistiques, depuis le 2 février (soit le 2e jour du premier mois du Nouvel An lunaire du Tigre), le parc national de Ba Vi a accueilli 25.000 visiteurs, a annoncé son directeur Dô Huu Thê, ajoutant que son parc cherche actuellement à créer de nouveaux produits et services touristiques pour attirer davantage de touristes.

Le parc « Thiên duong Bao Son » a aussi accueilli près de 20.000 visiteurs depuis le Têt. Il a appliqué de façon stricte des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, notamment le respect du message « 5K » (Khâu trang-Masque, Khu khuân-Désinfection, Khoang cach-Distance, Không tu tâp-Pas de rassemblement et Khai bao y tê-Déclaration de l’état de santé).

Les autorités de la ville de Hanoï ont accepté le plan de réouverture des cinémas et d’autres installations et lieux de spectacles à partir du 10 février sur proposition du Service municipal de la Culture et des Sports.

En particulier, la pagode des Parfums, un vaste complexe de temples et sanctuaires bouddhistes construits dans les montagnes calcaires de Huong Tich, s’ouvrira aux visiteurs à partir du 16 février, soit le 16e jour du premier mois lunaire. Ce sont des facteurs positifs pour une reprise rapide de l’industrie « sans fumée » de la capitale.

En 2022, Hanoï se concentrera sur le marché touristique intérieur et se rouvrira progressivement au tourisme international. Le secteur s'efforce d'accueillir de 9 à 10 millions de visiteurs, dont 1,2 à 2 millions d’arrivées internationales.

Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19 qui ont fortement touché le secteur du tourisme, la ville de Hanoï est toujours considérée comme l'une des meilleures destinations touristiques du monde, selon de nombreux sites internationaux reconnus.

La capitale de Hanoï s'est classée 2e sur la liste des 25 destinations de voyage les plus populaires de l'Asie et 6e sur la liste des 25 destinations de voyage les plus populaires du monde dans le classement de Travelers' Choice Adwards 2021 de TripAdvisor.

World Packers, un célèbre site de voyage, a classé Hanoï parmi ses 10 villes les moins chères du monde pour les étrangers. Selon World Packers, le Vietnam est l'un des pays les moins chers d'Asie du Sud-Est. En particulier, sa capitale Hanoï est l'endroit idéal pour les étrangers souhaitant y vivre et y travailler avec un budget serré. La ville impressionne par son histoire, son architecture, sa cuisine de rue et sa vie nocturne. Les visiteurs peuvent se faire de nouveaux amis, découvrir une culture diversifiée et explorer la beauté naturelle.

Avec l'ancienne ville de Hoi An et Ho Chi Minh-Ville, Hanoï figure sur la liste des 147 « Meilleures villes pour une "Workcation" » publiée par le site de voyage britannique Holidu.

Avec 51.68 points, la capitale vietnamienne se classe 44e sur la liste des 50 du classement "COVID-19 City Safety Ranking" publié par l'agence d'analyse Deep Knowledge Analytics (DKA) basée à Londres qui a examiné 72 villes en termes de cinq catégories de réponses à la pandémie: résilience économique, gouvernance, soins de santé, quarantaines et vaccinations.

De nombreux hôtels à Hanoï ont également reçu l'honneur de sites internationaux. Sofitel Legend Metropole Hanoi a reçu en mars 2021 pour la deuxième fois le titre de Cinq étoiles par le Forbes Travel Guide. C’est le meilleur niveau de reconnaissance dans le classement mondial réalisé par le Forbes Travel Guide. De plus, quatre hôtels situés dans le Vieux quartier de Hanoï ont été classés parmi les 25 hôtels ayant les plus beaux toits du monde en 2021, dans le cadre des « 2021 TripAdvisor Travelers' Choice Awards ».-VNA