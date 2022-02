Le marché flottant de Cai Rang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le nombre de touristes dans le delta du Mékong a considérablement augmenté au cours des premiers jours du Têt traditionnel de l'Année du Tigre, marquant un signal de la reprise du secteur touristique de cette région dans la nouvelle normalité.

Au début 2022, Can Tho a organisé une foire du tourisme en ligne attirant près de 100 stands de centres de promotion touristique, d'entreprises, d'établissements d'hébergement et d'agences de voyage pour promouvoir le tourisme de la ville, créant une passerelle entre les touristes et les entreprises pour s'orienter vers le développement durable. En outre, Can Tho continue de mettre en œuvre la feuille de route pour faire du district de Phong Dien une zone urbaine écologique.

Durant les vacances du Nouvel An lunaire, la ville de Can Tho (dans le delta du Mékong) a attiré plus de 196.000 touristes.

À An Giang, le nombre de touristes a grimpé en flèche au début du Nouvel An lunaire. Les zones touristiques de Nui Sam et Nui Cam, la forêt de cajuput Tra Su, le lac de Tri Ton, la zone commémorative du président Ton Duc Thang, etc. ont accueilli de 50.000 à 100.000 touristes par jour.

Temple Ba Chua Xu Nui Sam à Chau Doc. Photo: nhandan.vn



Du 29 janvier au 6 février, la province de Kien Giang a reçu 98.000 touristes dont 5.582 étrangers, générant un chiffre d'affaires de 150 milliards de dongs. L'île de Phu Quoc a accueilli à elle seule 79.000 touristes.

En 2022, Kien Giang ambitionne d'accueillir 5,6 millions de touristes dont 200.000 étrangers, réalisant un chiffre d'affaires de 7.750 milliards de dongs.

Pour atteindre cet objectif, Kien Giang renforce la promotion de l'investissement, la publicité et la construction de l'image du tourisme de Kien Giang en tant que destination sûre et conviviale à promouvoir auprès des touristes nationaux et étrangers.

Par ailleurs, elle ne ce cesse d'intensifier la coopération touristique avec les villes et provinces vietnamiennes et étrangères, de diversifier et d'améliorer la qualité de ses produits touristiques. -VNA