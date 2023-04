Panorama du forum. Photo: qdnd



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM) 2023, l'Association du tourisme du Vietnam a organisé à Hanoï un forum intitulé "Développer le tourisme culturel du Vietnam".

Le secteur du tourisme a fait des produits touristiques culturels l'un des produits importants à promouvoir dans la stratégie de développement du tourisme du Vietnam jusqu'en 2030 ainsi que dans la stratégie de développement des produits touristiques du Vietnam jusqu'en 2025 et les orientation à l'horizon 2030, a déclaré le directeur général de l'Administration nationale du tourisme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Trung Khanh.

Le tourisme culturel est également l'une des 13 industries culturelles identifiées dans la stratégie des industries culturelles du Vietnam jusqu'en 2020, avec une vision à l'horizon 2030, a-t-il ajouté.

Selon le président de l'Association du tourisme du Vietnam Vu The Binh, pour attirer les touristes dans le secteur culturel, certains pays ont investi dans des spectacles en racontant une histoire sur l'histoire et la culture de la nation ou de la localité.

Le spectacle "Mémoire de Hôi An". Photo: baovanhoa.vn

A cette occasion, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Ta Quang Dong a présenté certains projets visant à promouvoir le tourisme et la culture vietnamiens via les spectacles, le cinéma, etc.

En outre, les participants ont également partagé de nombreuses expériences dans l'élaboration, le développement et l'exploitation efficace des produits du tourisme culturel pour attirer davantage les touristes et mettre en valeur les valeurs culturelles vietnamiennes. -VNA