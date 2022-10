Cao Bang, 3 octobre (VNA) - Le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Cao Bang (Nord) a organisé le 1er octobre un concours de création culinaire touristique dans la province de Cao Bang de 2022.

Les équipes ont apporté au concours de nombreux produits culinaires uniques tels que le porc rôti, la viande de porc fermenté, le « pho chua » (soupe de nouille à la sauce aigre-douce), le « banh cuôn » (raviolis), le « côm » (jeune riz gluant), les plats à la châtaigne... Photo: baocaobang.vn





Cet événement a réuni 12 équipes de restaurants et d’hôtels de la province de Cao Bang.

Les équipes ont apporté au concours de nombreux produits culinaires uniques tels que le porc rôti, la viande de porc fermenté, le « pho chua » (soupe de nouille à la sauce aigre-douce), le «banh cuôn» (raviolis), le «côm» (jeune riz gluant), les plats à la châtaigne...

La directrice adjointe du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Cao Bang, Tô Thi Trang, a déclaré que Cao Bang est célèbre pour de nombreux sites historiques, de beaux paysages et sa cuisine riche et diversifiée, avec une combinaison harmonieuse de cuisine ethnique traditionnelle, de cuisine de rue et de régions.



Cependant, ces dernières années, les produits culinaires de la marque Cao Bang n’ont pas été à la hauteur de leur potentiel. La plupart des plats connus de nombreux touristes ne sont préparés qu’à petite échelle dans les restaurants, les bars et les hébergements, a-t-elle souligné.

Des activités culinaires spécialisées telles que des festivals de culture culinaire, des foires alimentaires, des concours culinaires entre les restaurants et les chefs cuisiniers, n’ont pas été ciblées et mises en œuvre à grande échelle.

Le concours de création culinaire et touristique dans la province de Cao Bang de 2022 est la première activité organisée dans le but de créer la marque touristique de l’art culinaire, de créer un terrain de jeu décent et enrichissant afin d’améliorer la compréhension, de partager des expériences dans le domaine culinaire parmi les entreprises fournissant des services touristiques, les restaurants, les magasins, les hôtels, les familles d’accueil, les villages touristiques communautaires de la province.

Ce concours contribuera à la recherche des plats uniques et traditionnels portant la culture typique de la localité, en même temps, à promouvoir l’image, la culture culinaire et les habitants de Cao Bang auprès d’un grand nombre de touristes nationaux et internationaux.



A l’issue du concours, le Comité d’organisation a décerné le premier prix au plat «Poulet des H’mông au potiron» du restaurant Hat De quan (ville de Cao Bang). – NDEL/VNA