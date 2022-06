Son La (VNA) - Située à 300 km de Hanoi, la ville de Son La possède un paysage naturel grandiose et des conditions climatiques idéales. Elle héberge d’ailleurs 12 ethnies, chacune ayant sa propre culture. Ces dernières années, la ville a su tirer parti de ses atouts pour développer le tourisme communautaire.

Le homestay Tiên Quân au hameau Bo. Photo: Thanh Thuan/VOV

Le hameau Bo, qui se trouve à environ 5km du centre-ville de Son La, abrite 5 groupes ethniques différents: Thai, Muong, Kinh, Ho Mu et Kho Mông. Il s’agit d’un site incontournable pour tous les touristes avides de découvrir les traditions culturelles. C’est en 2015 que Son La a promulgué la résolution n°20 sur le développement du tourisme communautaire local. 4 foyers des 255 foyers du hameau ont été sélectionnés pour accueillir les touristes. Nguyên Tiên Quân, un villageois, a reçu un large soutien de la part des autorités municipales pour inaugurer son gîte en juillet 2017, à l’occasion de la fête culturelle Vietnam-Laos organisée à Son La.

«Étant l’une des premières personnes à m'être lancé dans ce domaine, j’ai rencontré de nombreuses difficultés. Mais finalement, le tourisme communautaire a permis d’améliorer le revenu de ma famille et les conditions de vie des habitants, de créer des emplois, de stimuler la consommation des produits agricoles, de développer l’économie locale et surtout de mieux faire connaître la beauté de notre hameau aux touristes vietnamiens et étrangers» a-t-il partagé.



Situé à environ 3km du centre-ville de Son La, le hameau Hum séduit les visiteurs par son paysage naturel pittoresque et son authenticité. Sur place, les visiteurs peuvent s’immerger dans la culture et la vie quotidienne des Thai, admirer l’architecture originale de leurs maisons traditionnelles et déguster la gastronomie locale.



«Ce sont les épices piquantes comme le gingembre, la citronnelle, l’ail, le piment et le mac khen qui font l’originalité de la gastronomie de notre ethnie. Les plats thaï sont majoritairement grillés. Nous régalons nos clients avec du poulet grillé, du poisson grillé et des soupes faites avec des légumes et des fruits de saison», a fait savoir Lù Thị Phuc, une cuisinière thaï.



Les touristes peuvent aussi participer aux travaux champêtres dans les rizières et à la pêche dans le ruisseau Nâm La. Les plus aventureux peuvent grimper la montagne pour découvrir la grotte de Thâm Liêng.

Le hameau Mong. photo: vietnamtourism.gov.vn



De son côté, le hameau Mong qui se situe à 5km du cœur de la ville possède une source d’eau thermale naturelle avec une température allant de 36 à 38°C. À ce jour, une soixantaine de familles locales offrent des bains d’eaux chaudes, alors que deux autres proposent des chambres d’hôte.

Les gîtes organisent régulièrement les spectacles artistiques dans lesquels les touristes sont invités à apprendre différentes danses ethniques traditionnelles auprès des artistes locaux. Nguyên Thuong Ngân, une photographe et membre du club des routards de Hanoï salue le développement du tourisme communautaire à Son La.

«Je suis venue à Son La pour la première fois il y a 10 ans et j’y suis retournée plusieurs fois. Je suis heureuse de voir le niveau de vie des habitants s’améliorer grâce au tourisme communautaire. L’identité culturelle des minorités ethniques locales est restée intacte jusqu’à ce jour, elles sont toujours simples et hospitalières», a-t-elle dit.



Le tourisme communautaire qui bat son plein dans la ville de Son La permet aux minorités ethniques locales de préserver et de valoriser leurs valeurs culturelles traditionnelles et aux visiteurs de jouir de moments vraiment conviviaux.