Le Vietnam possède de grandes potentialités naturelles permettant une relance rapide du tourisme. Photo : yanyanchu

Hanoi (VNA) – Dans le contexte où l’épidémie de COVID-19 est partiellement maîtrisée dans le pays, le secteur du tourisme redémarre lentement dans certaines destinations.



Cela fait six mois que le Vietnam fait face à une explosion de contamination due à la 4e vague épidémique du virus, impactant sévèrement le tourisme ainsi que les autres secteurs économiques du pays.



Actuellement, de nombreuses provinces et villes travaillent sur la relance de leur tourisme en accélérant la vaccination du personnel du secteur ainsi qu’en lançant de nouveaux programmes et circuits touristiques.



En septembre, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié son plan N°3228 concernant les mesures de reprise touristique. La réouverture pour les voyageurs vietnamiens sera mise en place dès novembre prochain dans certaines provinces et villes où le COVID-19 a été maîtrisé. Les règles anti-épidémiques dont celles du slogan des "5K" (port du masque, distanciation, désinfection, non rassemblement et déclaration de santé), les tests RT-PCR (test de réaction de polymérisation en chaîne par transcription inverse) ou encore le scannage de QR code seront strictement respectées.



Selon ledit ministère, le Vietnam pourrait rouvrir entièrement ses portes aux visiteurs internationaux à partir de juin 2022.



Pour Nguyên Trung Khanh, directeur général de l’Administration nationale du tourisme, la sécurité sera l’élément primordial du processus de relance des activités touristiques.



Les localités ont proposé au ministère d’établir un ensemble de critères communs pour le port de la "carte verte" (pour les personnes doublement vaccinées) et de la "carte jaune" (pour celles ayant reçu une injection) à appliquer dans toutes les localités. Une réglementation sur le passeport vaccinal au service de l’accueil des touristes étrangers sera également nécessaire.



Hanoï prépare son plan