Hanoï, 14 janvier (VNA) - La compagnie par actions Vietnam Report et le journal en ligne VietNamNet ont dévoilé le 14 janvier les 500 plus grandes entreprises du Vietnam (VNR500) et les 10 plus prestigieuses entreprises des secteur pharmaceutique, de logistique, d’alimentation animale et d’emballage en 2021.



Ce sont toutes des entreprises à grande échelle avec des résultats commerciaux efficaces et stables et un fort potentiel financier. Ces entreprises ont pris pied sur le marché, contribuant de manière significative à la reprise économique du pays face à l'impact de la pandémie de COVID-19.



En tête de la liste VNR500 se trouvent la sarl Samsung Electronics Thai Nguyen, le groupe Électricité du Vietnam (EVN), le groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam - PVN), le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) et le groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex), entre autres.



Le directeur général du Vietnam Report, Vu Dang Vinh, a déclaré que 2021 était une année spéciale, marquant le début de la période de développement socio-économique de 5 ans du pays. Dans le même temps, c'est aussi l'année où le Vietnam a fait face à des difficultés sans précédent, a-t-il dit, ajoutant que c'est aussi une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de briller par leur capacité de gestion, leur créativité et leur adaptabilité.



Le directeur général de la compagnie Vietnam Report Vu Dang Vinh a déclaré qu'au cours de ses 15 années, le VNR500 reconnaissait et honorait les "locomotives" de l'économie vietnamienne qui démontraient leur courage et leur ténacité face aux défis causés par la pandémie de COVID-19.



Le VNR500 contribue également à présenter la marque des entreprises vietnamiennes auprès des investisseurs nationaux et étrangers, a-t-il ajouté.



La rentabilité des actifs des entreprises VNR500 a diminué de 0,42 point de pourcentage par rapport à 2020 pour se chiffrer à 5,31 % cette année, et leur rentabilité des ventes a aussi connu une baisse annuelle de 0,43 point de pourcentage, à 6,15 %. En même temps, la rentabilité des capitaux propres a légèrement augmenté, de 16,42 % contre 16,24 % enregistré l'année dernière.



Selon un rapport de Vietnam Report, 40,4% des entreprises ont maintenu leur dynamique de croissance en 2019-2020 et au cours des neuf premiers mois de cette année. En outre, 23,3% ont montré des signes de reprise entre janvier et septembre 2021.

Dans le cadre de l'événement, un rapport bilingue Livre blanc économique du Vietnam 2022 intitulé "Scénarios de croissance économique et stratégies d'adaptation dans le prochain état normal" a également été présenté par Vietnam Report.

Le rapport passe en revue les réalisations en 2021 et recueille les avis d'experts et de représentants d'entreprises sur la politique économique et les expériences pour "vivre en toute sécurité" avec la pandémie, ainsi que des scénarios de prévision de la croissance économique du Vietnam dans un avenir proche.- VNA