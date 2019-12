Photo: Vietnambiz

Hanoï (VNA) - Bien que les entreprises aient élargi leurs marchés, la valeur des exportations de thon s’est réduite considérablement en octobre, selon l’Association vietnamienne de transformation et d’exportation des produits aquatiques (VASEP).





En octobre 2019, les exportations vietnamiennes de thon n’atteignait que 63 millions d’USD, en baisse de 6,4% en un an. À l'heure actuelle, le thon vietnamien est exporté vers 107 marchés, contre 103 l'année dernière.



Par rapport à septembre, les exportations vietnamiennes vers les principaux débouchés ont connu de nombreux changements. Notamment, la croissance a retrouvé de l’élan dans l'ASEAN et au Canada, mais le marché américain montre des signes de ralentissement.



Fin octobre 2019, les États-Unis restaient le premier débouché pour le thon vietnamien. Toutefois, après une croissance continue, les exportations aux États-Unis en octobre se sont ralenties, ce qui a entraîné une diminution de la part du marché américain dans les exportations nationales de thon par rapport au mois précédent. La valeur des exportations en octobre a été équivalente à la même période de 2018, avec 26 millions d’USD.



Les exportations dans l'UE n'ont montré aucun bon signe avec un recul de près de 25% en octobre et de près de 12% en 10 mois, pour atteindre 120 millions d’USD.



Au contraire, les exportations dans l'ASEAN enregistrent des signes de reprise avec une croissance de 10%. Toutefois, en raison de la baisse continue des mois précédents, la valeur totale des exportations en 10 mois a encore diminué de 3% pour s’établir à 43 millions d’USD. Les Philippines et l'Indonésie ont tendance à augmenter leurs importations.



Le Japon et le Canada continuent également de renforcer les importations, notamment de thon en conserve. Le thon vietnamien est actuellement attractif sur ces deux marchés après une période d'exportation morose.



Les exportations de thon au Mexique affichent toujours une croissance exceptionnelle, de 255%. Actuellement, le Vietnam n'exporte vers ce marché que des longes de thon surgelés .



Fin octobre, les exportations nationales de thon se sont chiffrées à 618 millions d’USD (+14%). Selon la VASEP, elles augmenteraient au cours des prochaines vacances du Têt, avec des signaux positifs sur de nombreux marchés. -CPV/VNA