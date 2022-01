Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Après trois mois de «nouvelle normalité», la vie a repris son cours à Hô Chi Minh-Ville avec la réouverture des sites de loisirs, des salles de cinéma et des théâtres. Pour les artistes de théâtre, le Têt du Tigre est une saison en or.

Le théâtre s’adapte à la crise sanitaire et cultive ses manies. Photo: VOV





La lumière a été rallumée dans tous les théâtres de la mégapole.

Avant le Têt, le Théâtre de l’IDECAF présente trois pièces: L’astuce de la maquerelle, Les retrouvailles des cinq meilleurs élèves, et La maison sans homme. Certains théâtres spécialisés dans l’art du don ca tài tu ont monté de nouvelles pièces, d’autres ont décidé de reprendre leurs plus grands succès... Le Théâtre Trân Huu Trang donne des concerts gratuits durant le Têt alors que d’autres théâtres ont programmé des représentations pour au moins deux semaines après. Le protocole sanitaire est respecté et le public est assuré de pouvoir profiter des spectacles en toute sérénité.

À cause de l’épidémie de Covid-19, le festival national du théâtre parlé 2021 pour la région Sud n’a pu être organisé à Hô Chi Minh-ville que du 3 au 17 janvier 2022. Les acteurs étaient comblés, nous dit Trinh Kim Chi, vice-présidente de l’Association des artistes de la scène de Hô Chi Minh-ville et directrice du Théâtre Kim Chi.

«C’est d’une pierre deux coups. Nous avons répété intensément à la fois pour le festival et pour la réouverture des théâtres. Tout le monde est super motivé. Le 17 janvier, date de la clôture du festival, le théâtre Kim Chi a achevé la programmation des cinq premiers jours de la nouvelle année lunaire», indique-t-elle.

L’Artiste du Peuple Hông Vân, responsable d’une troupe théâtrale, partage l’enthousiasme de sa collègue.

«C’est avec une joie immense que nous avons appris la décision de la ville de rouvrir les salles de théâtre, nous qui croyions ne pas pouvoir nous produire à l’occasion du Têt. Le temps était court entre cette décision et le festival et on a dû courir à toute allure. Mais tant mieux, avec les deux pièces qu’on a présentées au festival, on aura de quoi remplir nos salles à l’occasion du Têt. En outre, j’ai l’intention de présenter certaines pièces que nous avions programmées pour le Têt dernier mais dont les représentations ont été annulées», confie-t-elle.

Au théâtre 5B Vo Van Tân, la directrice My Uyên a décidé d’attendre le Jour de l’An lunaire pour rouvrir sa salle.

«Après une période de tristesse et d’anxiété, il est temps pour nous de faire quelque chose de gai. Nous allons donc présenter de courtes comédies qui feront certainement rire mais susciteront également des réflexions», dit-elle.

Après deux ans de silence, le théâtre de Hô Chi Minh-ville revient avec force. Les acteurs brûlent d’envie de retrouver le public pour qui leur prestation est également un élément important pour démarrer l’année sur les chapeaux de roue. – VOV/VNA