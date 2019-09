Photo: CVN



Lai Châu (VNA) - Le thé de Tam Duong de la province montagneuse de Lai Châu (Nord-Ouest) ne cesse de séduire les consommateurs nationaux comme étrangers par sa qualité et la diversité de ses produits.



Dix ans depuis la création de sa première usine de transformation dans la commune de Ban Bo, district de Tam Duong, la Société par actions d’investissement et de développe-ment du thé de Tam Duong en possède actuellement trois. L’entreprise a signé avec 1.326 familles d’agriculteurs des contrats de culture du thé sur une superficie de 828 ha au pied de la chaîne de montagne de Hoàng Liên Son, à environ 1.000 m d’altitude. La production annuelle de bourgeons de thé frais est de 2.300 tonnes.



Grâce aux conditions climatiques favorables, la qualité du thé est assurée. Les produits sont exportés vers Taïwan (Chine), le Moyen-Orient et certains pays européens. Un développement qui entraîne des changements positifs dans la structure des cultures, aidant les populations locales à sortir de la pauvreté voire à faire fortune.



D’ici 2021, la compagnie souhaite se concentrer sur une production durable, investissant dans la culture du thé bio à haute valeur économique. Elle s’intéresse également à développer la marque "thé de Lai Châu" sur le marché tant national qu’international. Les zones de culture du thé devraient représenter environ 2.400 ha pour atteindre une production de bourgeons de thé frais de quelque 22.000 tonnes par an. -CVN/VNA