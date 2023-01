L'ambassade du Vietnam en Tanzanie a organisé le programme « Xuan Que Huong 2023 ». Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Tanzanie a organisé le programme « Xuan Que Huong 2023 » (Printemps de la Patrie 2023) pour célébrer le Nouvel an lunaire du Chat 2023.

S'exprimant lors de l'événement tenu la semaine dernière, l'ambassadeur du Vietnam en Tanzanie, chargé de l’Éthiopie, du Rwanda, de l’Ouganda, des Comores, de la Somalie et du Burundi, Nguyen Nam Tien a affirmé que les communautés vietnamiennes de Tanzanie et des pays d'Afrique de l'Est étaient une partie inséparable de la nation.

Il leur a adressé pour la nouvelle année ses voeux de bonheur et de prospérité.

Les participants à l'événement ont pu assister à des spectacles de cuisine et de musique traditionnelles vietnamiennes mis en scène par des membres de la communauté vietnamienne.

Une célébration du Têt traditionnel a également été organisée le 13 janvier par l'ambassade du Vietnam au Bangladesh. Ajoutant à l'atmosphère joyeuse, des danses folkloriques ont été exécutées par des artistes du Théâtre Turongomi.

Prenant la parole à cet événement, l’ambassadeur Pham Viet Chien a passé en revue les réalisations enregistrées l’année passée par le Vietnam et apprécié les bonnes relations bilatérales, notamment dans le domaine socio-économique avec un commerce bilatéral de 1,5 milliard de dollars.

L'événement a été rapporté par de nombreux journaux et chaînes de télévision bangladais. -VNA