Des étudiantes étrangères participent à la confection de banh chung. Photo: baodantri

Hanoï (VNA) - Pour les étudiants étrangers au Vietnam, une excellente occasion de découvrir la culture vietnamienne est le Têt traditionnel.

Après 2 ans d'épidémie de COVID-19, cette année, les étudiants internationaux sont retournés au Vietnam pour faire leurs études.

Lors du programme du Têt vietnamien 2023 tenu récemment à l'Université de Hanoï, des étudiants venus de plus de 30 pays/territoires ont pu expérimenter l'espace d'une journée des jeux folkloriques, des plats typiques et de nombreuses activités culturelles du Nouvel An vietnamien.

"nhảy sạp" (danse aux perches de bambou). Photo: baodantri

Certains ont confié avoir acquis des connaissances sur le Nouvel An vietnamien via des cours à l’Université de Hanoï, mais c'est la première fois qu'ils en faisaient l'expérience directement, leur permettant de mieux comprendre cette fête.

Ils ont ainsi participé à la confection de banh chung, de nems, et à des jeux empreints de la culture vietnamienne comme nhảy sạp (danse aux perches de bambou), đập niêu (casser des marmites), le nhảy dây (saut à la corde)...

Un programme de quiz avec des prix leur a apporté des connaissances sur les coutumes du Têt lunaire telles que fête du Génie du Foyer, plateau aux cinq fruits déposé sur l'autel des ancêtres, emballage des banh chung, fleurs du Têt, visite des pagodes..

Grâce à des programmes comme celui-ci, les étudiants internationaux et vietnamiens peuvent aussi se connecter les uns aux autres et devenir des ponts culturels. Photo: baodantri

Mme Nguyen Thi Thanh Xuan, doyenne de la Faculté des études vietnamiennes, a espéré que cette journée avait enthousiasmé les étudiants internationaux et les avait aidés à mieux comprendre le Vietnam et son peuple.

Grâce à des programmes comme celui-ci, les étudiants internationaux et vietnamiens peuvent aussi se connecter les uns aux autres et devenir des ponts culturels. -CPV/VNA