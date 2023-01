Hanoï (VNA) - Participer à la confection du banh chung, préparer et déguster des fruits confis et des gâteaux traditionnels du Nouvel An lunaire, découvrir l'art de la calligraphie, etc., de nombreux touristes étrangers sont très excités d'être présent dans le pays en cette période de l'année.

Martin Czabel et son "banh chung". Photo: VGP

Avec le désir de promouvoir l'image du tourisme de Da Nang auprès des visiteurs domestiques et étrangers, et de créer une ambiance festive animée, le 12 janvier, Da Nang a organisé le programme "Le printemps chaleureux 2023".



Participant à la confection du banh chung, Martin Czabel, un citoyen australien, a partagé avec enthousiasme : "C'est la première fois que j'emballe ce type de gâteau. Ce sera une expérience très intéressante et aussi un souvenir inoubliable de mon voyage au Vietnam."



Venue à Da Nang pour la première fois, la touriste française Danielle Rothwell a rapidement demandé des calligraphies à des maîtres calligraphes, et a goûté aux fruits confis et gâteaux du Nouvel An vietnamien.

Erik Vismer a partagé qu’en participant à ce programme, lui et ses enfants appréciaient les gâteaux traditionnels. Photo: VGP

Erik Vismer, un ressortissant suédois, qui vit à Da Nang depuis 4 ans, a partagé qu’en participant à ce programme, lui et ses enfants appréciaient les gâteaux traditionnels et la confiture de noix de coco. "C'est la meilleure façon pour mes enfants de comprendre la culture et les traditions du pays où ils vivent. Je trouve ce programme très intéressant et significatif", a-t-il déclaré.



Lors des vacances du Nouvel An 2023, du 31 décembre 2022 au 2 janvier 2023, Da Nang a accueilli plus de 130.000 visiteurs, dont 66.000 visiteurs internationaux.



Il y a quelques jours, à Phan Thiet (province de Binh Thuan), s’est tenue la fête de banh chung pour les touristes étrangers à Binh Thuan. Une centaine de touristes étrangers venus nombreux pays tels que les États-Unis, l’Australie, la Finlande, et la République de Corée y ont participé.

Il y a quelques jours, à Phan Thiet (province de Binh Thuan), s’est tenue la fête de banh chung pour les touristes étrangers à Binh Thuan. Photo: VNA



Mme Susan, une touriste australienne, a partagé qu’elle a participé à ce festival de banh chung plusieurs fois auparavant et qu'elle aime beaucoup la signification du banh chung ainsi que la culture traditionnelle du Nouvel An lunaire. Elle apprécie l'atmosphère de la préparation des banh chung et le port de costumes traditionnels lors du Têt lunaire.



«J’aime vraiment l'atmosphère. Tout le monde est heureux et enthousiaste, les fleurs du Têt sont colorées», a exprimé Bernie, un touriste australien. Selon lui, faire du banh chung n'est pas facile. Bien qu'il ait essayé plusieurs fois, il n'a toujours pas réussi. Mais il trouve cette expérience toujours très intéressante. -CPV/VNA