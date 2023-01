L'ambassadeur Nguyen Huy Dung et des membres de la communauté des Vietnamiens en Égypte. Photo: VNA



Le Caire (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Égypte a organisé le 12 janvier en soirée au Caire un événement pour accueillir le Nouvel An lunaire (Têt) pour la communauté des Vietnamiens vivant et travaillant dans ce pays.

Lors de l’événement, l’ambassadeur Nguyen Huy Dung a adressé ses vœux de Nouvel An lunaire à la communauté des Vietnamiens en Égypte, leur souhaitant bonheur, paix et prospérité au cours de l’année.

Il a salué les efforts et les contributions de la communauté dans la consolidation et le développement des relations d’amitié entre les deux pays, et ce d’autant plus que les deux pays célébreront cette année le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il s’est déclaré convaincu qu’en 2023, la coopération bilatérale obtiendrait de nouvelles avancées dans les domaines de l’économie, du commerce, de la culture, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

Lors de l’événement, les Vietnamiens et étrangers ont dégusté des plats typiques du Têt tels que « banh chung » (gâteau de riz gluant), « nem » (rouleau de printemps frit) et « pho » (soupe de nouilles vietnamienne). -VNA