Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) – Après une période d'essais concluante, le terminal de transbordement et de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) de Thi Vai, dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), est prêt pour l'exploitation commerciale.

Le projet a été mis en chantier en octobre 2019. Les travaux ont rencontré de nombreuses difficultés, notamment pendant la période de COVID-19 en 2020 et 2021. Les essais ont commencé en juillet 2023.

Le terminal de transbordement et de stockage de GNL de Thi Vai est actuellement le plus grand du Vietnam. L'entrepôt est conçu pour recevoir un million de tonnes de GNL par an après l'achèvement de la première phase et sa capacité de stockage devrait tripler lors de la deuxième phase. De plus, ce terminal peut recevoir des navires d’un tonnage allant jusqu'à 100.000 tonnes. Il dispose d'un réservoir de 180.000 m3 et d'un réseau de canalisations de 6 km de long.



Le terminal de GNL de Thi Vai constituera un maillon important dans l’approvisionnement en gaz recyclé, assurant le maintien de la fourniture de gaz aux clients existants et à de nouveaux projets de centrales électriques conformément au Plan directeur pour le développement de l'industrie gazière du Vietnam pour 2025, avec vision à l’horizon 2035, approuvé par le Premier ministre. Le terminal de GNL de Thi Vai fournira à lui seul environ 1,4 milliard de mètres cubes de gaz aux clients et comblera une partie de la pénurie de gaz dans le pays après 2023.



Le 10 juillet 2023, le terminal de Thi Vai a accueilli sa première cargaison de GNL importée au Vietnam et jusqu’au 31 juillet, 20 millions de mètres cubes de GNL importée ont été mis sur le marché.



Selon le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050 (Plan de l’électricité VIII), d’ici 2030, les centrales électriques au GNL auront une puissance totale de 22.400 MW. -VNA