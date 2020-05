Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh est connue non seulement pour la baie de Ha Long, mais aussi en tant que lieu de pèlerinage, avec ses fêtes traditionnelles, ses pagodes et temples. Le plus connu est sans conteste le temple de Cua Ông.

Le temple de Cua Ông, à Quang Ninh. Photo: VOV

Le temple de Cua Ông est situé dans le quartier éponyme de la ville de Câm Pha, à 50 km de la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord). Il demeure l’un des vestiges les plus célèbres de la dynastie des Trân (1225-1400).



Ce lieu a été reconnu en 2018 site historique national spécial par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Il est devenu une destination touristique spirituelle, non seulement pour les habitants locaux mais aussi pour les touristes domestiques comme internationaux.



Ce temple est dédié au général Trân Quôc Tang, 3e fils de Trân Hung Dao (1228-1300), qui repoussa avec succès à trois reprises les envahisseurs Yuan-Mongols au XIIIe siècle. Consacré aussi au culte de l’ensemble de la famille de Trân Hung Dao, il a su survivre à toutes les vicissitudes du temps.



L’ouvrage comprend trois parties : le temple inférieur (Dên Ha), le temple du milieu (Dên Trung) et le temple supérieur (Dên Thuong) qui donnent tous sur la magnifique baie de Bai Tu Long. Ce lieu abrite 34 statues et statuettes finement sculptées qui représentent notamment Trân Hung Dao, son épouse (Thanh mâu, ou Sainte-Mère), deux princesses, ainsi que des personnages historiques célèbres tels que Trân Quôc Tang, Trân Anh Tông, Trân Khanh Du, Yêt Kiêu, Da Tuong et Pham Ngu Lao. Ce temple a été construit avec du palissandre précieux. Gravé de reliefs et motifs colorés, il possède également des sentences parallèles.



Une architecture originale



