Hanoi (VNA) – La page Telegraph a partagé environ 10 circuits de croisière uniques en Asie, où 4 traversent de beaux endroits au Vietnam.

La croisière sur le Mékong entre le Vietnam et le Cambodge est un itinéraire traditionnel. Photo: Le Télégraphe



Le premier est une croisière sur le Mékong par CroisiEurope, traversant de nombreuses destinations au Vietnam et se combinant avec Angkor - l’un des plus importants complexes de temples du Cambodge. CroisiEurope exploite 5 bateaux sur le Mékong, dont le RV Indochine en bois assurant la liaison Hô Chi Minh Ville - Siem Reap.

Vous pouvez choisir le nombre de jours d’expérience pour explorer Hanoi, Ha Long, l’ancienne capitale de Huê, le sanctuaire de My Son, un marché fermier flottant près de Cân Tho, une pépinière de fleurs près de Sa Dec et au Cambodge, Angkor et le même village de pêcheurs au lac Tonlé Sap.



Une autre croisière, Marella Cruises, vous emmènera à travers de nombreuses belles villes, îles et plages d’Asie du Sud-Est. Marella Explorer 2 a lancé un nouveau circuit pour visiter Singapour, le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie. Au Vietnam, vous pourrez découvrir le delta du Mékong en sampan avec un arrêt dans une ferme apicole sur l’île fruitière de Thoi Son.



Une croisière exceptionnelle de l’opérateur Cunard traverse également des destinations uniques au monde. L’itinéraire de 35 nuits partira d’Australie, s’arrêtera en Indonésie, à Hong Kong (Chine) puis au Vietnam où vous visiterez Huê et Hô Chi Minh-Ville.

Emerald Cruises est une autre grande marque de yachts en Asie du Sud-Est qui traverse également de nombreuses destinations vietnamiennes, avec un itinéraire de 12 jours au départ de Hô Chi Minh-Ville vers Sa Dec, My An Hung, An Long, l’îlot de Long Khanh, Tân Châu et à Phnom Penh (Cambodge), comprenant des arrêts dans des villes patrimoniales et des marchés le long du Mékong. – CPV/VNA