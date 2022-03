Vientiane, 21 mars (VNA) - Le taux d'inflation en glissement annuel a bondi à 7,3% en février, le chiffre le plus élevé enregistré au Laos depuis janvier 2016.

Photo : Laoedayly

La flambée des prix à la consommation a été entraînée par la montée en flèche du coût du carburant et d'autres produits importés en raison de la dépréciation continue du kip, selon le dernier rapport du Bureau des statistiques du Laos.La demande de devises étrangères, notamment de dollars américains et de bahts thaïlandais, reste élevée car les entreprises doivent utiliser ces devises pour importer des marchandises.Les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu au cours des sept derniers mois, sous l'effet de facteurs tant internes qu'externes.Selon le Bureau des statistiques du Laos, les facteurs externes ayant une incidence sur les coûts des biens et services sont principalement liés à la pandémie de COVID-19 et à la crise ukrainienne, ce qui entraîne une volatilité du marché mondial du carburant.Le prix du carburant au Laos a été multiplié par six jusqu'à présent cette année, ce qui a eu un impact énorme sur le taux d' inflation . Le prix de la viande et du poisson a bondi de 5,3% en glissement annuel tandis que le prix des fruits et légumes a augmenté de 6,8% en glissement annuel. Le prix des soins médicaux et des médicaments a augmenté de 0,38% en glissement mensuel et de 9,39% en glissement annuel. Les prix dans la catégorie des restaurants et des hôtels ont bondi de 0,11% en glissement mensuel et de 8,65% en glissement annuel.En outre, le coût des aliments et des boissons non alcoolisées en février a augmenté de 0,45% en glissement mensuel et de 5,47% en glissement annuel.Le gouvernement s'est efforcé de stimuler la production afin de réduire les importations et de contrôler les prix du carburant, contribuant ainsi à atténuer les impacts sur l'économie et la population. Il a décidé de réduire la taxe sur la valeur ajoutée de 10 à 7 % cette année et de réduire toutes les réserves de carburant.- VNA