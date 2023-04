Bangkok, 25 avril (VNA) - Fin février, le taux de chômage en Thaïlande est tombé en dessous de 1 % pour la première fois en quatre ans, ce qui est un signe que l'économie s'améliore, a annoncé le 23 avril le gouvernement.

Le taux de chômage en Thaïlande tombe en dessous de 1 % pour la première fois en quatre ans. Photo : thestar.com.my

Le porte-parole adjoint du gouvernement, Trisulee Trisaranakul, a cité le rapport de l'Office national des statistiques (ONS) montrant que le taux de chômage à la fin février était de 0,9 %, contre 1 % à la fin de l'année dernière.Elle a déclaré que la dernière fois que le taux de chômage était tombé en dessous de 1%, c'était en octobre 2019, lorsque la Thaïlande connaissait une croissance normale et un secteur touristique solide avant d'être touchée par la pandémie de COVID-19 au début de 2020.Le rapport de l'ONS montre que 40,49 millions des 58,81 millions de Thaïlandais de plus de 15 ans sont entrés sur le marché du travail. Les 18,32 millions restants qui ne font pas partie de la population active comprennent des étudiants, des femmes au foyer et des personnes handicapées.L'ONS a également noté que le nombre de personnes employées est passé de 39,81 millions fin 2022 à 39,91 millions fin février. Sur les 40,49 millions de personnes actives, 360.000 ou 0,9 % étaient au chômage, contre 390.000 ou 1 % à la fin de l'année dernière.L'ONS a déclaré que les 220.000 personnes restantes ne pouvaient pas être classées comme chômeurs car ce sont des travailleurs saisonniers.Trisulee Trisaranakula également noté que le gouvernement vise à stimuler l'emploi et à le ramener aux niveaux d'avant la COVID-19.- VNA