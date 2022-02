Bangkok, 8 février (VNA) - Le taux de chômage en Thaïlande a diminué au 4e trimestre 2021, selon la dernière enquête de l'Office national des statistiques de ce pays.

Le taux de chômage de la Thaïlande a affiché une baisse au quatrième trimestre 2021. Photo : VNA

Piyanuch Wuttisorn, directeur général de l'Office, a rapporté le 7 février que 630.000 travailleurs avaient été sans emploi au cours de la période, ce qui représente 1,6 % des 38,63 millions de travailleurs.

Le taux était en baisse de 2% au premier trimestre, 1,9% au deuxième et 2,3% au troisième. Selon l'enquête, 37,9 millions de personnes étaient employées. L'emploi dans le secteur agricole représentait 12,6 millions, en hausse de 1,4% sur un an, tandis que celui dans les secteurs de la fabrication, du commerce et des services s'élevait à 8,19 millions et 17,11 millions, en baisse annuelle de 4,1% et 17,32%, respectivement.

Les statistiques ont montré que les titulaires d'un baccalauréat représentaient le taux de chômage le plus élevé, représentant 3,6% du total des 630.000 chômeurs.

Les principales causes de chômage étaient la fermeture d'entreprises, la rupture de contrat et le licenciement.

Selon Piyanuch Wuttisorn, l'emploi au quatrième trimestre a montré une tendance à l'amélioration principalement due à l'assouplissement par le gouvernement des mesures de sécurité strictes pour contenir les vagues épidémiques de Covid-19.- VNA