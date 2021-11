Bac Ninh (VNA) – Amkor Technology investira 1,6 milliard de dollars d’ici 2035 pour construire une usine de fabrication, d’assemblage et de test de produits semi-conducteurs sur un site de 23ha dans la province de Bac Ninh (Nord), ont fait savoir vendredi les autorités provinciales.

Une chaîne de production de smartphones de Samsung Vietnam dans la province de Bac Ninh. Photo : VNA

La société sud-coréenne entreprendra la première phase de construction de son usine dans le parc industriel (IP) de Yen Phong II-C à Bac Ninh dans le premier trimestre de l’année prochaine, ont-elles annoncé.

Au premier trimestre 2022 et au cours des cinq premières années, elle investira 520 millions de dollars dans des solutions d’assemblage et de test pour les principaux fabricants mondiaux d’électronique et de semi-conducteurs.

Les autorités provinciales se sont engagées à offrir tout le soutien possible pour que le projet soit opérationnel dans les délais prévus.

Selon le Département provincial du plan et de l’investissement, Bac Ninh a accordé de nouvelles licences à 108 projets avec un capital social total de plus de 535 millions de dollars entre le premier janvier et le 18 octobre 2021.

Il a également enregistré 132 millions de dollars supplémentaires investis dans 76 projets existants et plus de 145 millions de dollars en apports de capital et achats d’actions. La province a révoqué 35 projets d’une valeur de plus de 223 millions de dollars.

A compter jusqu’au 18 octobre, Bac Ninh a accordé des licences à 1.704 projets étrangers valides évalués à plus de 20,4 milliards de dollars. – VNA