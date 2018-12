Cân Tho (VNA) - La ville de Cân Tho est célèbre pour son marché flottant de Cai Rang, le plus grand du delta du Mékong. C’est aussi un site touristique attrayant à ne pas manquer lors d’un voyage dans le Sud du Vietnam.

Au cœur d’une briqueterie.



En tapant les mots-clés "marché flottant de Cai Rang" sur n’importe quel moteur de recherche, il est plutôt aisé de trouver de magnifiques clichés sur la vie du marché. Les produits agricoles, les barques et le bambou sur lequel les marchandises sont suspendues ("cây bèo") sont devenus avec le temps les symboles de ce marché.



Est-ce le seul attrait de Cân Tho? Pas le moins du monde. Cette ville regorge de nombreuses attractions touristiques. Situé à environ une heure en bateau de Cai Rang, le marché de Phong Diên est aussi un site qui mérite le coup d’œil.



De nombreuses agences de tourisme proposent des circuits intégrant la visite de ces deux marchés. Pour des groupes de quatre personnes ou plus, choisissez la traversée en bateau. Si vous voyagez seul ou en couple, la barque est une très bonne alternative.



Quant à l’itinéraire, il existe plusieurs options: visitez seulement le marché flottant de Cai Rang, ou baladez-vous plutôt à travers les canaux transversaux pour explorer les vergers et le petit marché de Phong Diên. Certaines agences proposent également des visites de la fabrique de nouille de riz et des briqueteries.



Outre les marchés flottants, la belle ville de Cân Tho est aussi réputée pour l’ancienne maison de Binh Thuy, construite en 1870, où ont été tournés plusieurs films dont L’amant (adaptation cinématographique du roman du même nom de Marguerite Duras).



Enfin, pour les amateurs d’architecture religieuse, Cân Tho regorge d’églises, chapelles, pagodes vietnamiennes, khmères et chinoises, et autres temples caodaïstes.



L’enthousiasme des locaux

Marché flottant de Cai Rang.



Bon nombre d’articles vantent les attraits du delta du Mékong, et de Cân Tho en particulier. L’un de ses plus grands atouts, bien que peu médiatisé, est sans aucun doute la chaleur et la philosophie des habitants locaux.



Plus qu’un travail, c’est pour eux une fierté de présenter la beauté de leur ville aux touristes étrangers. Il leur est important de donner aux visiteurs une impression positive de leur voyage à Cân Tho, pour imprimer en eux l’image d’une ville agréable et amicale. Si la mission principale des bateliers est de conduire les touristes sur les différents sites, ils n’hésitent pas à les inviter à goûter gratuitement aux fruits ou encore à tresser des feuilles de cocotier d’eau pour leur laisser un souvenir de la région. Bien qu’ils ne gagnent qu’environ 50.000 dôngs pour une balade de sept heures, ils sont prêts à donner d’eux-mêmes, du moment qu’ils laissent de magnifiques souvenirs aux voyageurs.



La période d’octobre à février est la haute saison touristique à Cân Tho. À ce moment-là, ils peuvent gagner un peu plus qu’au cours des autres mois de l’année. Même si le travail est dur (réveil à 04h00 tous les jours, intempéries durant leurs services…), les bateliers sont toujours satisfaits car leurs rémunérations leur permettent de payer les frais d’études de leurs enfants, d’acheter plus d’aliments et d’avoir plus d’argent pour les dépenses quotidiennes. À savoir que les locaux ont l’habitude de vivre de peu: le riz, les fruits, les légumes et la pêche sont leurs principales ressources.



Si leurs conditions de vie se sont améliorées avec le temps, ils sont tout de même confrontés à beaucoup de difficultés. Selon M. Nhi, un batelier: "Bien que je gagne un peu plus qu’avant, ce n’est pas assez pour assurer les dépenses de toute ma famille. Les frais d’études et de soutien scolaire pour mes deux enfants sont très élevés. Alors pour augmenter mes revenus, je cumule plusieurs activités…"



Même si la vie est difficile pour ces populations, l’enthousiasme reste de mise et leurs sourires ne s’éteignent jamais. C’est la preuve d’un espoir pour un avenir meilleur qui brûle toujours dans le cœur des habitants de Cân Tho... -CVN/VNA