Vientiane (VNA) – Une séance sur le renforcement de la coopération parlementaire dans la promotion de la connectivité entre les économies du Cambodge, du Laos et du Vietnam (CLV) vers un développement durable et inclusif a eu lieu à Vientiane, au Laos, le 5 décembre, dans le cadre du premier Sommet parlementaire du CLV.

Le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vu Hông Thanh, lors de la séance, à Vientiane, au Laos, le 5 décembre. Photo : VNA

Depuis le lancement de l’initiative de la zone du triangle de développement CLV en 1999, les trois pays ont signé de nombreux accords de coopération importants couvrant divers domaines tels que l’économie, l’investissement, le commerce, les douanes, les transports, la culture, l’éducation et la formation, facilitant la circulation fluide des marchandises, des personnes et des véhicules à travers les frontières.Les trois assemblées nationales ont déployé des efforts pour affiner les lois, les politiques et les mécanismes afin de garantir un cadre juridique complet pour promouvoir la connectivité économique.La délégation vietnamienne a suggéré que les trois assemblées nationales devraient promouvoir la coordination par le biais d’échanges et de discussions annuels ou ponctuels si nécessaire, organiser périodiquement des conférences parlementaires de haut niveau avec un contenu de coopération substantiel et efficace, et renforcer le rôle des législateurs, en particulier ceux des provinces dans la zone du triangle de développement CLV.Elle a également proposé de créer des mécanismes favorables concernant les procédures administratives, les taxes et l’accès au foncier pour attirer les investissements, notamment dans les projets de haute technologie ; adopter des politiques propices à la connectivité des investissements et à la modernisation des infrastructures aux portes-frontières des trois pays ; faire du secteur privé un moteur de croissance de la région.Les gouvernements des trois pays devraient mettre en commun leurs ressources pour un développement rapide et durable de leurs économies, renforcer la connectivité et déployer efficacement des programmes et des projets dans la zone du triangle de développement, en particulier ceux liés à l’éducation et à la formation, aux transports, aux énergies propres et renouvelables et à la connectivité numérique, ont déclaré les délégués vietnamiens.Des représentants des ministères, des agences et des localités ont suggéré que les trois assemblées nationales mènent des activités de surveillance thématique annuelles concernant la réalisation des objectifs de connectivité en faveur d’un développement durable et inclusif.Ils ont souligné la nécessité d’améliorer la représentation des citoyens, de faire entendre la voix du public dans le suivi des activités de l’État et de faciliter davantage la participation des citoyens et des communautés au processus d’élaboration des lois et des politiques. – VNA