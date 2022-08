Cérémonie marquant l'ouverture au trafic du chemin de fer Chine-Laos , le 3 décembre 2021. Photo: VNA

Pékin(VNA) - La province chinoise du Shanxi (Nord) a lancé le 30 juillet son premier train de fret international qui transite par le chemin de fer Chine-Laos.

Le train transfrontalier a quitté le Shanxi pour la capitale Vientiane du Laos. Il devrait arriver au Laos dans sept jours, selon China Railway Taiyuan Group Co., Ltd.

Ouvert au trafic à partir du 3 décembre 2021, le chemin de fer Chine-Laos s'étend sur plus de 1.000 km, reliant de Kunming, capitale de la province chinoise du Yunnan (Sud-Ouest), à Vientiane.

Le train de fret international récemment lancé dans le Shanxi devrait améliorer et étendre les liaisons logistiques entre les localités septentrionales de la Chine et les pays de l'ASEAN, ainsi que jouer un rôle positif dans l'approfondissement des échanges économiques et commerciaux. -VNA