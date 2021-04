Le VIIIe Congrès national du Parti communiste de Cuba (PCC). Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – Dans une lettre adressée à Raúl Castro, ancien premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a réaffirmé le désir et la détermination du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam de renforcer et d'approfondir l'amitié spéciale entre les deux Partis et les deux pays.



Affirmant que la décision de Raúl Castro de tirer sa révérence lors du VIIIe Congrès national du Parti communiste de Cuba (PCC) montre sa confiance dans les nouveaux dirigeants cubains, Nguyen Phu Trong a exprimé son admiration pour la glorieuse carrière révolutionnaire de Raúl Castro au cours des sept dernières décennies.



Il a souligné que Raúl Castro était toujours un ami et un camarade proche et fiable du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens au cours des 60 dernières années, avant de lui souhaiter santé, bonheur et de contributions continues à la cause révolutionnaire du peuple cubain ainsi qu'aux relations entre le Vietnam et Cuba.



Le secrétaire général du PCV a enfin déclaré souhaiter accueillir à nouveau bientôt Raúl Castro au Vietnam.-VNA