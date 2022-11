Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (gauche) et Wang Yang, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a eu le 1er novembre une entrevue avec Wang Yang, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), appréciant ses importantes contributions aux relations Vietnam - Chine.

Nguyen Phu Trong a souligné que le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et la CCPPC jouaient un rôle très important dans la vie socio-politique de chaque pays, notamment dans la promotion de la force du bloc de grande union nationale, le rassemblement des forces sociales et des ressources au pays et à l'étranger pour développer le pays.



Le Parti et l'État du Vietnam attachent une grande importance au rôle du FPV et de la CCPPC dans les relations entre les deux pays et apprécient hautement l'efficacité de la coopération entre les deux parties au cours des dernières années.

Entrevue entre Nguyen Phu Trong et Wang Yang. Photo : VNA



Le leader du PCV a proposé aux deux parties de continuer à renforcer les échanges et les contacts à tous les niveaux ; à promouvoir une coopération plus pratique et efficace à travers des formes flexibles et créatives.

Il a suggéré aux deux parties d'étudier l'organisation du deuxième échange d'amitié entre le Comité central du FPV et le Comité national de la CCPPC, entre les Fronts de la Patrie des sept provinces frontalières du Vietnam et la CCPPC de deux provinces/régions chinoises qui partagent la frontière commune.

Wang Yang a félicité les grandes réalisations obtenues par le peuple vietnamien, sous la direction du PCV dirigé par le secrétaire général du Comité central Nguyen Phu Trong.

Il a affirmé que le Parti et le gouvernement chinois prenaient en haute considération les relations d’amitié, le partenariat de coopération stratégique intégrale avec le Vietnam. La CCPPC travaillera étroitement avec le FPV pour promouvoir activement les relations d'échange et de coopération entre les deux pays ; créer des formes d'échange innovantes entre les deux peuples afin de consolider et de renforcer une base sociale solide, pour un développement sain et stable des relations bilatérales. -VNA