Juan Castillo, secrétaire général (SG) du Parti communiste d'Uruguay. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste d'Uruguay travaille avec l'ambassadeur du Vietnam, Duong Quoc Thanh, à Montevideo. Photo : VNA

Montevideo (VNA) - Le Parti communiste du Vietnam (PCV) joue un rôle extrêmement important en menant le peuple vietnamien vers de nombreuses victoires dans le processus de défense de la Patrie et de développement national.C'est ce qu'a affirmé Juan Castillo, secrétaire général (SG) du Parti communiste d'Uruguay, dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) le 29 janvier, à l'occasion du 94e anniversaire de la fondation du PCV Le sénateur Juan Castillo, également ancien vice-président du Front large (Frente Amplia) au pouvoir en Uruguay pendant la période 2005-2020, a souligné que la responsabilité du PCV de promouvoir le développement durable d’un pays de plus de 100 millions d’habitants ces dernières années était extrêmement important.Le secrétaire général du Parti communiste d'Uruguay a émis le souhait de renforcer davantage la coopération avec le PCV pour être partagé des expériences précieuses du Vietnam qui a connu beaucoup de succès dans le processus d’édification et de développement national au cours des dernières années.Il a apprécié les échanges accrus de délégations entre les deux pays, notamment la visite du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue en avril 2023 et la visite début décembre 2023 de la délégation de la revue Cong san (Communiste) en Uruguay, contribuant au développement de la coopération bilatérale entre le Vietnam et l'Uruguay.Juan Castillo a indiqué que son Parti était en train de promouvoir la construction d'un espace culturel vietnamien qui comprendrait une statue du Président Hô Chi Minh dans un bel endroit de la capitale d’Uruguay. A savoir que sur son parcours à la recherche de la voie du salut national il y a 112 ans, le Président Hô Chi Minh s'arrêta dans des ports maritimes d'Uruguay et d'Argentine. -VNA