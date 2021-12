Hanoi (VNA) – Le Service des transactions boursières du Vietnam (VNX ou Vietnam Exchange) a fait ses débuts samedi 11 décembre sur la base de la fusion des Services des transactions boursières de Hanoi (HNX) et de Hô Chi Minh-Ville (HoSE).

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai lors de la cérémonie d’inauguration du Service des transactions boursières du Vietnam, le 11 décembre. Photo : VNA

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a déclaré que développer le marché boursier pour créer un canal de mobilisation des capitaux à moyen et long terme pour le développement économique est une politique importante et cohérente du Parti et de l’État.

Ces 25 dernières années, le marché boursier vietnamien a connu une croissance de plus en plus solide, et a contribué activement au développement socio-économique national et est vraiement devenu un important canal de mobilisation de capitaux pour l’économie, et a contribué à promouvoir le développement du marché financier.

L’indice VN-Index a franchi la barre des 1.500 points, ce qui en fait la note la plus élevée depuis l’entrée en vigueur officielle de la Bourse. La valeur marchande moyenne au cours des 11 premiers mois de 2021 a atteint plus de 37.200 milliards de dôngs par séance, soit plus de deux fois celle de 2020.

Fin octobre, la capitalisation boursière totale et le solde obligataire en circulation sur le marché avaient atteint près de 163% du PIB en 2020.

La croissance du marché boursier ces dernières années montre en partie la confiance des investisseurs et des entreprises dans les politiques du Parti et de l’État, a indiqué le le vice-Premier ministre Lê Minh Khai.

Elle est également attribuable à la direction opportune du gouvernement et du Premier ministre ; à la coordination étroite entre les ministères, les secteurs et les localités ; à la direction directe du ministère des Finances ; et surtout à la solidarité, au consensus, à la volonté et aux efforts du secteur financier, du Comité d’Etat de la Bourse, des HNX et HoSE et de l’Organisme dépositaire des titres du Vietnam (VSD) et des investisseurs nationaux et étrangers, a-t-il fait valoir.

Le dirigeant a souligné l’importance de la restructuration et de la réorganisation des HNX et HoSE pour unifier le marché boursier, assurer le fonctionnement efficace, équitable, ouvert et transparent du marché vers un marché boursier vietnamien unifié et professionnel. – VNA