Les décombres après le séisme de magnitude 6,7 au large de Mindanao, la deuxième plus grande île des Philippines, le 17 novembre. Photo : Xinhua/VNA

Hanoï, 19 novembre (VNA) – Les autorités philippines ont déclaré qu'au moins six personnes avaient été tuées après le séisme de magnitude 6,7 qui a frappé le Sud des Philippines le 17 novembre.Les sauveteurs en recherchent deux après un glissement de terrain.Le séisme a frappé Mindanao, la deuxième plus grande île des Philippines, à une profondeur de 60 km, selon le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ).L'alimentation électrique a été rétablie et la plupart des routes sont praticables, et les rapports font état pour la plupart de dégâts mineurs aux maisons et aux bâtiments, selon les responsables des catastrophes.Les Philippines se situent dans la « ceinture de feu » du Pacifique, où l'activité volcanique et les tremblements de terre sont fréquents.- VNA