Des touristes étrangers aiment faire un tour de cyclo-pousse pour explorer les rues et les quartiers de Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En 2023, malgré de nombreux défis, le secteur du tourisme de la capitale vietnamienne s'est concentré sur l'innovation de la communication et de la promotion de l'image touristique, des destinations et de nouveaux produits touristiques sur les médias nationaux et internationaux.

Les messages "Hanoï - une destination sûre pour les voyageurs" et "Hanoï - arriver pour aimer" ont créé un puissant impact, attirant les visiteurs à découvrir et à voyager à Hanoï.

Selon le Comité populaire de Hanoï, au cours du deuxième trimestre 2023, la ville a accueilli 1,2 million de touristes, soit une augmentation de 12,4 % par rapport au trimestre précédent et plus du double de la même période en 2022.

Ainsi, au cours du premier semestre, le nombre de touristes à Hanoï a augmenté de 2,5 fois par rapport à la même période de l'année précédente. Dans le même laps de temps, la ville a reçu plus de 1,4 million de touristes étrangers, soit une multiplication par 6,1 par rapport à la même période de l'année précédente et 771.000 touristes domestiques, en hausse de 16,5% en glissement annuel.

Jusqu'à la fin du mois de juin, Hanoï comptait 3.756 établissements d'hébergement touristique avec près de 70.300 chambres, dont 603 hôtels classés de 1 à 5 étoiles avec 25.600 chambres.

Cette année, la ville de Hanoï élabore une planification préliminaire pour le développement du tourisme jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2050.

Elle a organisé des délégations de travail pour assister à la conférence annuelle de l'Organisation de promotion du tourisme pour les villes d'Asie-Pacifique (TPO) pour les membres vietnamiens en 2023 à Vung Tàu.

En outre, le Service du tourisme met en œuvre un plan d'enquête et d'évaluation de la situation actuelle du tourisme agricole et rural dans la localité, afin de développer un tourisme lié à l'agriculture, aux villages artisanaux et aux produits du programme One Commune One Product (OCOP).

Hanoï se concentre également sur la construction et l'amélioration de la qualité des produits touristiques, la promotion de la coopération et le développement des marchés.

Cette année, il élabore un plan pour accueillir des délégations FAMTRIP et PRESSTRIP, y compris des journalistes et des entreprises de voyage étrangères, pour enquêter sur les produits touristiques à Hanoï.

Selon Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoï, parallèlement à l'innovation des modèles et des méthodes de travail, le Comité populaire municipal donnera des directives Service municipal du tourisme pour continuer à diversifier les formes de communication sur les plateformes numériques, les sites Web, les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook, TikTok, etc.

Le Service du tourisme continuera à produire des clips, à effectuer le montage et à traduire les textes descriptifs des destinations touristiques de la ville dans cinq langues standardisées : l'anglais, le français, le chinois, le japonais et le sud-coréen.

La ville de Hanoï accélère le perfectionnement des infrastructures des destinations touristiques, y compris le système d'infrastructures de transport reliant les destinations touristiques au réseau routier de la ville et du pays, ainsi que le système d'infrastructures de soutien aux activités touristiques. -VNA