Hô Chi Minh-Ville, 19 février (VNA) – Le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville est prête à accueillir les visiteurs internationaux dans un proche avenir, après que le Vietnam aura levé toutes les restrictions sur les voyages aériens de passagers.

Un coin de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le groupe Saigontourist a officiellement rouvert ses tours à l'étranger telles que les États-Unis, les Maldives, Dubaï et la Thaïlande.

En mars, le groupe devrait continuer à promouvoir l'exploitation de destinations vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Nord-Est et du Sud-Est avec de nombreuses formes de voyages organisés, dans le but de répondre aux divers besoins des touristes.

Pendant ce temps, la société Vietravel encadrera un groupe de 180 personnes pour un voyage en Inde fin février et de 45 autres à Dubaï en mars.

Il s'agit de la première opportunité après deux ans de pandémie de COVID-19, de sorte que la plupart des unités qui opèrent dans l'industrie des loisirs en ont profité pour exploiter à nouveau des circuits internationaux.

Selon Nguyen Viet Anh, un responsable du service municipal du Tourisme, les parties concernées prévoient de publier un plan pilote pour accueillir les visiteurs internationaux.

La mégalopole du Sud est l'une des sept provinces et villes du pays pouvant recevoir des touristes internationaux. Par conséquent, l’industrie touristique locale se concentre sur les produits associés à l'écotourisme, a-t-il ajouté.

Plus précisément, le service du Tourisme continuera à se coordonner avec les autorités de la ville de Thu Duc, des districts de Hoc Mon et de Nha Be, entre autres, pour exploiter les destinations potentielles dans la région.

Dans le même temps, ledit service renforcera ses liens avec de nombreuses provinces et villes pour développer le tourisme régional et de nouveaux produits touristiques.- VNA