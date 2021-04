Photo : internet

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre vient d’approuver la Stratégie globale de développement du secteur tertiaire du Vietnam pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.



Selon cette stratégie, le secteur s’est fixé comme objectif de progresser de 7 à 8%, soit supérieure à la croissance moyenne nationale et de contribuer à environ 50% du PIB d’ici 2030, et à environ 60% du PIB au cours de la période 2030-2050.



L’orientation générale de cette stratégie est de renforcer la réforme institutionnelle, d’améliorer la transparence, l’efficacité et la compétitivité du secteur dans le contexte de la quatrième révolution industrielle et d’intégration internationale du Vietnam.



En outre, la stratégie vise à accélérer la restructuration des industries des services vers un plus grand usage des technologies, l’application des acquis de la quatrième révolution industrielle, en particulier dans les secteurs tels que finance et banque, assurances, santé, éducation, transports, logistique, commerce, tourisme, à maintenir un taux de croissance du secteur supérieur au taux de croissance du PIB, et à augmenter progressivement son poids dans l’économie.



De même, la stratégie doit se concentrer sur le développement d’un certain nombre d’industries, de produits et de services avec des niveaux élevés de connaissances en matière de technologie, avec des avantages concurrentiels, la création de plusieurs pôles de services touristiques avec des produits imprégnés d’identité culturelle nationale et compétitifs aux niveaux régional et international. – VNA