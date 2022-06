Hanoi (VNA) - La Stratégie nationale de développement postal jusqu’en 2025 avec une vision à l’horizon 2030, récemment approuvée, cible 100% des ménages agricoles utilisant des plateformes de commerce électronique pour vendre leurs produits.

Photo d’illustration : vneconomy.vn

L’industrie postale et de livraison, qui possède et gère les plates-formes, devrait atteindre un chiffre d’affaires annuel de 10 milliards de dollars d’ici 2030, compte tenu du taux de croissance actuel d’environ 20 à 30% par an.La stratégie se fixe pour objectif de faire de l’industrie postale un élément essentiel de l’infrastructure de commerce électronique du pays.Le secteur postal se positionne pour garantir que toutes les personnes à travers le pays ont le droit d’accéder et d’utiliser des services de livraison de courrier universels réguliers et rentables.La stratégie vise à ce que tous les ménages du pays disposent d’adresses numériques d’ici 2025. L’achèvement de la plate-forme d’adresses numériques conformément à la carte numérique nationale est important pour le développement du commerce électronique et de l’économie numérique.Elle vise également à marquer et à retracer tous les produits échangés sur les plateformes de commerce électronique postales vietnamiennes, et à garantir que tous les établissements postaux fournissent des services publics en ligne.Selon Duong Ton Bao du Département des postes du ministère de l’Information et de la Communication, l’industrie postale possède d’énormes ressources avec un réseau de plus de 21.600 points atteignant le niveau communal. Le réseau couvre 63 provinces et villes ainsi que près de 800 entreprises opérant dans ce secteur.L’infrastructure postale couplée à l’infrastructure de télécommunications, au paiement électronique et à l’adresse numérique favorisera le développement du commerce électronique et contribuera à élargir le marché des services postaux, a-t-il déclaré.Le secteur postal favorisera le commerce électronique dans les zones rurales pour accélérer l’économie agricole numérique et permettre aux habitants d’accéder aux services publics.La révolution numérique et la pandémie de Covid-19 ont changé le modèle de croissance économique mondiale. Le secteur postal vietnamien y voit une opportunité de devenir une infrastructure essentielle du pays en tant qu’économie numérique qui contribue à promouvoir le développement du gouvernement numérique et de la société numérique, a-t-il déclaré. – VNA