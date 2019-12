Photo d'illustration : bizlive.vn

Hanoï (VNA) - Selon un récent rapport du ministère de l’Industrie et du Commerce, de janvier à novembre, les exportations nationales de chaussures de toutes catégories ont atteint 16,5 milliards de dollars, +12,5% sur un an.



Le pays exporte ces produits vers plus de 100 pays et territoires. L’UE, les États-Unis, la Chine, le Japon, et la République de Corée demeurent les débouchés les plus importants.



Les opportunités d’élargissement des débouchés et d’augmentation des parts de marché dans divers pays et territoires sont immenses, a estimé ce rapport.



Ces 11 derniers mois, le nombre de nouvelles commandes de la plupart des entreprises du secteur a connu une croissance de 5-10% par rapport à la même période de l’an dernier. De plus, le coût des matières premières est demeuré stable.



Actuellement, le retrait américain des politiques prioritaires appliquées sur les chaussures d’origine chinoise et indienne favorise l'accès des produits vietnamiens sur le marché américain. En particulier, les accords de libre-échange auxquels Vietnam est partie ont ouvert de nouvelles opportunités à ce secteur national, notamment en termes d'exportation et d’attraction des fonds d’investissement.



Sur l’ensemble de cette année, l’objectif d’exporter pour 21,5 milliards de dollars de chaussures et produits de la maroquinerie s'avère réalisable. -CPV/VNA