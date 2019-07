Hanoi (VNA) – La pénurie de commandes donne du fil à retordre au secteur du textile-habillement alors qu’il ambitionne d’exporter pour 40 milliards de dollars de produits en 2019 contre plus de 36 milliards de dollars en 2018.

Vue de la conférence de presse de l’Association du textile-habillement du Vietnam. Photo : VNA



Beaucoup d’entreprises enregistrent un nombre de commandes représentant environ 70% de leur bilan de la même période de 2018 et rencontrent des difficultés dans l’écoulement de fils et accessoires, a fait savoir vendredi 19 juillet à Hanoi le vice-président de l’Association du textile-habillement du Vietnam (Vitas), Truong Van Câm.



Jusqu’à présent, le secteur s’est accru à peine de 9% et devra donc réaliser une croissance de 11-12% pour pouvoir atteindre cet objectif, a-t-il expliqué à la presse.

Les commandes se sont également dégradées dans d’autres pays exportateurs de textile-habillement comme l’Inde et l’Indonésie alors que les clients sont de plus en plus exigeants et que les barrières commerciales telles que les droits de douane et le contrôle de la qualité restent un obstacle majeur, a-t-il noté.

Nombre d’entreprises peinent à garnir leurs carnets de commandes. Photo : VNA

La croissance économique mondiale s’est essoufflée au premier semestre à cause des perturbations et conflits politiques, en particulier de la politique protectionniste, d’une intensification des conflits commerciaux entre les plus grandes puissances économiques du monde, a-t-il ajouté.

Sur les six premiers mois de l’année, les exportations de textiles et de vêtements se sont établies à près de 18 milliards de dollars, en hausse de 8,61% par rapport à l’année dernière à la même période.

Les Etats-Unis restaient le plus grand marché des produits textiles et d’habillement vietnamiens (7,22 milliards de dollars), suivis des pays membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (2,57 milliards), de l’Union européenne (2,05 milliards) et de la République de Corée (1,37 milliard). – VNA