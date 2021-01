Hanoï, 12 janvier (VNA) - Le ministère de l'Information et des Communications vise essentiellement à achever le développement du gouvernement électronique en 2021, avec la fourniture de services publics en ligne et l'achèvement des bases de données nationales sur la population et les terres , a déclaré le ministre Nguyen Manh Hung.

Le ministre de l'Information et des Communications Nguyen Manh Hung lors de la conférence. Photo : VNA

Les plates-formes des technologies de l’information et de la communication (TIC) «Make in Vietnam» seront encore développées, a-t-il déclaré lors d'une conférence en ligne le 12 janvier à Hanoi, pour faire le bilan de ses activités en 2020 et définir sa stratégie pour 2021.Le secteur a rempli de nombreuses tâches en 2020 ainsi qu'au cours de la période 2015-2020.La planification de la presse a été conçue. À la fin de 2020, le Vietnam comptait 779 agences de presse.Le secteur des médias sera développé cette année pour couvrir pleinement les événements de la société, en créant un consensus et une confiance sociale et en stimulant les aspirations des gens à un pays fort. Le taux de population locale dans les zones reculées ayant accès à au moins une forme de média devrait atteindre 95% en 2021 et 100% d'ici 2025, a-t-il déclaré.On espère que chaque Vietnamien lira 4,5 livres en 2021 et 5 à 5,5 livres par an d'ici 2025, tandis que le modèle de salle de rédaction convergente sera appliqué à 75% de toutes les agences de presse en 2021 et à 90% en 2025.Le ministre a déclaré que le ratio de personnes accédant au haut débit mobile devrait dépasser 80% en 2021 et 100% d'ici 2025.S'adressant à la conférence, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré que 2020 était une année spéciale compte tenu des difficultés inattendues, mais avec des progrès spectaculaires. Le Vietnam a réussi à surmonter des défis majeurs tout en renforçant la fierté nationale et la confiance du peuple dans le Parti et le gouvernement.Plus important encore, la confiance du peuple vietnamien à l'intérieur et à l'extérieur du pays dans la voie du développement national a été renforcée, a-t-il déclaré, attribuant le résultat à la direction du Parti, à la gestion de l'État et à l'engagement du monde des affaires et les personnes, en particulier celles qui travaillent dans le secteur de l’information et de lacommunication.Il a appelé toutes les entreprises informatiques à de développer de nouvelles plateformes intelligentes au service des populations et des entreprises. - VNA