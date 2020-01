Une ferme de développement de l'agriculture de haute technologie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le secteur de l’agriculture et du développement rural considère 2020 comme une année importante pour réaliser des percées et accomplir son plan quinquennal 2016-2020.

Cette année, le secteur de l’agriculture et du développement rural vise une croissance de 2,8% à 3%, plus de 42 milliards de dollars d'exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, un taux de couverture forestière de 42%. En outre, il ambitionne d’élever le taux de communes satisfaisant aux normes de Nouvelle Ruralité à 59% et de créer 2.000 coopératives agricoles pour porter le total à 17.000.

Selon le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, son secteur va poursuivre les efforts pour améliorer la production et la qualité des produits, renforcer l’application des technologies modernes. Il va continuer d’accélérer la restructuration des cultures et des élevages pour s’adapter aux besoins du marché et aux effets du changement climatique.

Parmi les tâches fixées, les gestionnaires vont redoubler d’efforts pour maîtriser la peste porcine africaine, augmenter la proportion de l’élevage des volailles et des bétails… Ils chercheront également à assurer une réalisation synchrone des recommandations de la Commission européenne dans le but de faire retirer le « carton jaune », de promouvoir le développement durable de la pêche, et de mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural se concentrera par ailleurs sur la modernisation des infrastructures, l’intensification des liens avec les secteurs de l’industrie et du développement urbain. Il s’emploiera en outre à améliorer l’efficacité des investissements publics et à accélérer le rythme des travaux de nombreux projets. -VNA