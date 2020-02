Hanoi (VNA) – L’épidémie de COVID-19 exerce des impacts sur les exportations agricoles du Vietnam. Aussi le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a-t-il pris des mesures pour limiter les répercussions néfastes du virus.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong. Photo : VOV

Sur le plan des exportations, les fruits et légumes, les produits agricoles, les produits en bois et le riz sont les premières victimes de l’épidémie de COVID-19, la Chine ayant toujours été leur principal débouché.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et celui de l’Industrie et du Commerce ont donc décidé de se focaliser sur les autres marchés et notamment sur le marché domestique. Les entreprises vietnamiennes ont répondu favorablement.

«Nous acceptons de garder le même prix que celui auquel nous avons acheté ces produits aux agriculteurs et aux coopératives avant l’épidémie. Nous avons demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce et au ministère de l’Agriculture et du Développement rural de nous fournir la liste des produits qui n’ont pas pu être exportés en Chine, pour que nous puissions les racheter aux agriculteurs et les revendre sur le marché domestique», indique Nguyên Thi Phuong, directrice générale adjointe de Centra Group Vietnam.

Pour Nguyên Xuân Cuong, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, l’épidémie de COVID-19 offre l’opportunité de restructurer et d’adapter l’agriculture nationale.

«Dès ce mois-ci, nous enverrons des missions au Moyen-Orient, aux États-Unis, au Japon, au Brésil et vers certains autres marchés potentiels. Il est temps pour nous de mettre en place une stratégie durable en matière de diversification des marchés. Dans le pays, l’urgence est de réorganiser la chaîne de valeur, de la production à la distribution», affirme-t-il.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a également demandé aux autres ministères et aux collectivités locales de collaborer pour lever les obstacles à l’exportation des produits agricoles. – VOV/VNA