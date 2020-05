Hanoi (VNA) - Le 12e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat a été inauguré lundi 11 mai sous la présidence du secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong (2e à doite) s'exprime lors de l'ouverture 12e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat à Hanoi. Photo: VNA



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a dirigé la session inaugurale. Au menu figurent notamment les orientations du travail du personnel pour le Comité central du Parti du 13e mandat, les orientations de l’élection des députés à l’Assemblée nationale de la 15e législature et des Conseils populaires à tous les niveaux durant le mandat 2021- 2026, les questions relatives au nombre et à la répartition des délégués au 13e Congrès national du Parti.



S’exprimant lors de l’ouverture de la session, le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a déclaré que cette session se déroule dans le contexte de célébration du 45e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale et du 130e du Président Hô Chi Minh, ainsi que de la bonne maîtrise par le pays du COVID-19, contribuant à susciter la fierté du peuple vietnamien héroïque, du Parti glorieux et du grand Oncle Hô.

Le chef du PCV a exhorté chaque membre du Comité central du Parti à promouvoir la tradition révolutionnaire vaillante et glorieuse du Parti et de la nation, à élever davantage le sens de responsabilité et à s’efforcer d’accomplir avec brio les lourdes tâches confiées.



Nguyên Phu Trong a également demandé à chaque membre du Comité central du Parti de faire valoir au mieux son intelligence et d’apporter des avis profonds et judicieux aux contenus du Plénum pour assurer le succès de cet événement.

Dans son discours, il a affirmé que la préparation du personnel revêtait une signification extrêmement importante pour le destin du Parti et de la nation, ainsi que le développement du pays, demandant ainsi des préparatifs minutieux et un processus approprié.

Les membres du Comité central du Parti doivent donner leurs avis et examiner pour décision les orientations du travail du personnel pour le Comité central du Parti du 13e mandat, ce pour servir de base solide à la préparation du personnel pour le Comité central, le Bureau politique, le Secrétariat et la Commission du contrôle du Comité central du Parti du 13e mandat ainsi que pour les organes de l’Etat du mandat 2021-2026, a-t-il indiqué.

Le Comité central du Parti doit être vraiment un état-major de combat, un noyau de leadership politique et un centre de solidarité et de haute unité de tout le Parti et de toute la nation, a-t-il ajouté.

Il a demandé à chaque membre du Comité central du Parti de discuter des principes, des objectifs et des exigences concernant l’édification du Comité central du Parti du 13e mandat, des critères de chaque membre, de l’introduction et de la sélection du personnel pour le Comité central du Parti, etc.

Dans ce contexte, le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a souligné que chaque membre du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti doit avoir un caractère politique très ferme, persister dans l’objectif d’indépendance nationale et du socialisme, être absolument fidèle au marxisme-léninisme, à la pensée de Ho Chi Minh, aux programmes et lignes du Parti, à la Constitution et aux intérêts de la nation.

Chaque membre doit être vraiment exemplaire en termes de politique, de qualités morales et de capacités professionnelles. Il doit être aussi non corrompu, avoir la volonté de préserver et de protéger la solidarité et l’unité au sein du Parti, et bénéficier de la confiance de la population.

Dans la préparation du personnel, Nguyen Phu Trong a également demandé à chaque membre du Comité central du Parti d’être très responsable, objectif, transparent et exemplaire, en observant les principes de l’organisation et des statuts du Parti, plaçant la cause commune du Parti et de la nation au premier plan, être déterminé à lutter contre l’individualisme, le versement de pots-de-vin pour l’obtention de postes, etc.

Au nom de la Délégation de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau Politique, présidente de l’AN, a soumis au Comité central du Parti un Projet sur les orientations des élections des députés de la 15e législature de l’AN et des membres des conseils populaires de tous les échelons.

Le projet a résumé et évalué de manière globale et objective les récentes élections des députés de l’AN et des membres des conseils populaires, précisant les résultats obtenus, les limites, les inconvénients, les leçons tirés… Ce projet propose aussi des orientations pour traiter les questions soulevées lors des élections des députés et des membre des conseils populaires pour la période 2021-2026 et identifier clairement la responsabilité des agences et organisations concernées dans le processus d'élection.

Les élections prochaines seront la troisième de mise en œuvre de la résolution du 4e Plénum du Comité central du Parti sur le renouvellement des élections des députés et des membres des conseils populaires, conformément aux dispositions de la Constitution de 2013 et de la loi électorale en vigueur.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général et président Nguyen Phu Trong a demandé au Comité central du Parti de discuter, d'examiner et de décider des questions mentionnées dans ce Projet pour la réussite des élections.



En particulier, il a souligné la nécessité d'analyser, de compléter et de clarifier des questions centrales telles que: objectifs, exigences et points de vue pour diriger les élections ; création des organes électorales ; normes pour les députés et membres du Conseil populaire ; nombre et âge des députés ; nombre des femmes députés, des députés d'ethnies minoritaires au sein de l’AN; droit de vote ; dépôt des candidatures…

Sur la base des études et des renseignements tirés des trois derniers Congrès nationaux (10e, 11e et 12e Congrès), le Bureau politique a demandé au Comité central de donner ses avis sur les principes et fondements au service de la répartition de sièges de représentants et du calcul du nombre de représentants pour les 67 organisations du Parti relevant directement du ressort du Comité central.

Ces principes doivent être conformes aux Statuts du Parti et assurer que les nombres donnés seront raisonnables pour garantir le succès du prochain Congrès. Le calcul du nombre de représentants se base sur trois critères : organisations du Parti relevant directement du ressort du Comité central, effectifs de chaque organisation du Parti, rôle important de certaines organisations du Parti.

Selon les expériences tirées lors des derniers mandats, la répartition de sièges de représentants aux Congrès nationaux du Parti selon les principes et les fondements susmentionnés bénéficie généralement du soutien des Comités du Parti des différents niveaux, des organisations du Parti. Ce qui importe le plus, c’est de faire de bons choix et d’élire des représentants exemplaires et dignes pour participer aux Congrès nationaux.



Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a demandé aux membres du Comité central de se concentrer sur la mission de donner des avis sur les principes et critères au service de la répartition de sièges de représentants et du calcul du nombre de représentants. Une fois que le Comité central sera parvenu au consensus sur les principes et les fondements en la matière, le Bureau politique prendra des décisions concernant le nombre de représentants de chaque organisation du Parti au 13e Congrès national.



Lors de cette réunion, le Comité central discutera des rapports concernant la direction du Bureau politique et du secrétariat en 2019, des questions importantes traitées par le Bureau politique depuis le 11e Plénum (octobre 2019) jusqu’au 12e Plénum, ainsi que le contrôle, la supervision et l’exécution de la discipline au sein du Parti en 2019.



Le 12e Plénum du Comité central (12e mandat) se poursuit jusqu’au 14 mai. -VNA