Cérémonie d'ouverture du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Lors de la séance d’ouverture du 13e Congrès national du Parti tenue mardi matin à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyên Phu Trong, également chef du sous-comité chargé des documents, a présenté un rapport du Comité central du 12e mandat sur les documents soumis au 13e Congrès, montrant des orientations pour les 10 prochaines années.

Les objectifs généraux de développement pour le mandat 2021-2025 et les années prochaines sont : améliorer les capacités de leadership et la combativité du Parti; édifier un Parti et un système politique sains et puissants ; consolider la confiance du peuple envers le Parti, l'État et le régime socialiste ; susciter l’aspiration à développer un pays prospère et heureux, valoriser la grande union nationale combinée avec les avantages de l’époque d’aujourd’hui ; accélérer de manière intégrale et synchrone le Renouveau, l'industrialisation et la modernisation; édifier et défendre fermement la Patrie et maintenir l’environnement pacifique et stable; s’efforcer de devenir un pays développé à orientation socialiste au milieu du 21e siècle.

Le Rapport politique identifie des objectifs concrets non seulement au cours du 13e mandat, mais aussi pour les décennies à venir: d'ici 2025, être un pays en développement avec une industrie globalement moderne, dépassant le niveau de revenu intermédiaire de la tranche inférieure ; en 2030, être un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu élevé ; devenir un pays développé à revenu élevé en 2045.

En vue de réaliser ces objectifs, le Rapport politique et les rapports spécifiques définissent 12 orientations stratégiques de développement pour 2021-2030. Les orientations importantes couvrent d'importantes questions de développement du pays au cours des 10 prochaines années, à savoir:

Poursuivre la réforme de la pensée ; construire et compléter de manière synchrone des institutions pour un développement national durable ; perfectionner de manière intégrale et synchrone les institutions pour le développement de l'économie de marché à orientation socialiste; renouveler vigoureusement le modèle de croissance, restructurer l'économie, industrialiser et moderniser le pays, se concentrer sur l'innovation et la créativité ; accélérer la transformation numérique du pays, développer l'économie et la société numériques.

Créer une percée dans l'éducation et la formation, les sciences et des technologies ; développer des ressources humaines de haute qualité, attirer et apprécier les talents, et appliquer fortement les réalisations la 4e Révolution industrielle.

Œuvrer pour un développement humain intégrale et une culture vietnamienne avancée imprégnée de l'identité nationale; gérer efficacement le développement social, garantir la sécurité sociale et humaine, s'adapter de manière proactive et efficace au changement climatique et atténuer les catastrophes naturelles, prévenir et combattre les épidémies, protéger la santé des populations, gérer, exploiter et utiliser durablement les ressources naturelles, mettant l'accent sur la protection de l'environnement pour un développement durable.

Prévenir activement les risques de guerre et de conflits ; défendre fermement et avec persistance l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriales de la Patrie; assurer la sécurité nationale, l'ordre social; appliquer une politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification, d'intégration proactive et active dans le monde d'une manière intégrale, approfondie et efficace.

Pratiquer et valoriser largement le socialisme démocratique, le droit de maître du peuple et le rôle actif du peuple; consolider, améliorer la confiance des habitants, renforcer le consensus social.

Edifier et perfectionner l'Etat de droit socialiste, un système politique sain, fort, rationalisé et performant, continuer à promouvoir la lutte contre la corruption, le gaspillage, la bureaucratie et d’autres phénomènes négatifs.

Continuer à renforcer l’édification et le réajustement du Parti de manière intégrale, parallèlement au renouvellement des méthodes de direction du Parti.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a souligné que pour faire entrer le pays dans une nouvelle période de développement, il faut, tout d’abord, poursuivre l’édification et le réajustement du Parti, édifier l’Etat de droit socialiste et un système politique sain et puissant.



Le 13e Congrès national du Parti attire un nombre record de participants. Photo: VNA

Secundo, il faut réformer vigoureusement et efficacement le modèle de croissance, restructurer l'économie, accélérer l'industrialisation et la modernisation sur la base des sciences et technologies, de l'innovation et des ressources humaines qualifiées. Une autre mesure est d’édifier et perfectionner de manière synchrone les institutions de développement de l'économie de marché à orientation socialiste complète, moderne et intégrée.



Tertio, il est nécessaire de susciter l'esprit et la volonté, la détermination de rendre le pays prospère et heureux, la nation puissante et durable; de promouvoir les valeurs culturelles et la force des Vietnamiens dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.



Quarto, il est impératif de défendre l'indépendance et l'autonomie; renforcer de la capacité nationale en matière de défense et de sécurité; d’améliorer la qualité et l'efficacité des activités diplomatiques et de l'intégration internationale, d’être déterminé à défendre résolument et fermement l'indépendance, la souveraineté, l’unité, l'intégrité territoriales, les eaux, les îles et l'espace aérien du pays; de maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement national.



Quinto, il est important de valoriser la force de la grande union nationale, le socialisme démocratique et le droit de maître du peuple; renforcer la législation, garantir la discipline sociale.



Sexto, il faut assurer une gestion rigoureuse, une utilisation raisonnable et efficace des terres et des ressources naturelles; renforcer la protection et l’amélioration de l’environnement; mettre en œuvre activement des solutions adaptées au changement climatique.



Le Secrétaire général du Parti a déclaré que dans le processus d’exécution de ces tâches clés et solutions majeures, il était nécessaire d’investir des ressources pour créer des changements qualitatifs dans la mise en œuvre de trois percées stratégiques, dont la première est le perfectionnement des institutions de développement, notamment celles de l'économie de marché à orientation socialiste. La deuxième percée concerne le développement des ressources humaines, en particulier le personnel qualifié ; le renforcement des recherches, du transfert, de l'application et du développement des sciences et technologies... Enfin, la troisième percée est d’édifier un système d'infrastructures synchrone et moderne en termes d’économie, de société, d'environnement, de défense nationale et de sécurité, tout en mettant l’accent sur le développement des infrastructures de l'information et des télécommunications, créant ainsi une plateforme nationale de transformation numérique et développant progressivement l'économie et la société numériques. -VNA