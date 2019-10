Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong (droite), et le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, a reçu mardi à Hanoï le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith, en visite officielle au Vietnam du 1er au 3 octobre.



Le chef du gouvernement laotien a informé le dirigeant vietnamien de la situation de son pays, des résultats de son entretien avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Il a déclaré que le gouvernement laotien continuerait de coopérer étroitement avec son homologue vietnamien afin de diriger les ministères, secteurs et localités dans la mise en oeuvre des conventions bilatérales.



Le secrétaire général du Parti et président vietnamien a déclaré tenir en haute estime les significations de cette visite officielle au Vietnam du Premier ministre laotien. Il a ensuite partagé avec le Laos les pertes humaines et matérielles causées récemment par les crues au Centre et au Sud du pays.



Appréciant la coopération entre les gouvernements vietnamien et laotien ces derniers temps, Nguyen Phu Trong a demandé aux deux Premiers ministres de diriger les ministères, secteurs, localités et entreprises afin d’appliquer au mieux les conventions bilatérales. Il a appelé à renforcer les échanges d’informations et expériences en termes d’édification du Parti et du système politique, de gestion socio-économique, d’intégration internationale, ainsi qu’à rechercher des mesures pour relever les obstacles et améliorer l’efficacité de la coopération entre les deux pays dans l’investissement, le commerce, la culture, l’éducation et la formation, les sciences et les technologies.



Indiquant les évolutions complexes et imprévisibles de la situation mondiale et régionale, le secrétaire général du Parti et président vietnamien a insisté sur la nécessité de renforcer les échanges d’informations entre le Vietnam et le Laos, ainsi que leur coopération étroite dans les études et les prévisions.



Le même jour, le Premier ministre laotien a eu un entretien avec son homologue Nguyen Xuan Phuc. Les deux chefs de gouvernement ont assisté à la signature de huit conventions de coopération. Il s’agissait d’un protocole sur la modification du traité entre les deux gouvernements concernant le projet de construction du siège de l’Assemblée nationale laotienne ; d’un procès-verbal entre les ministères du Plan et de l’Investissement des deux pays sur l’élaboration de la stratégie de coopération Vietnam-Laos dans l’économie, la culture, l’éducation, les sciences et les techniques pour 2021-2030 et du traité de coopération Vietnam-Laos pour 2021-2025 ; d’un plan entre les ministères de l’Education sur l’élaboration du projet de coopération Vietnam-Laos dans l’éducation et le développement de ressources humaines pour 2021-2030 ; d’un mémorandum d’entente entre les banques centrales des deux pays sur la coopération pour 2019-2024 ; d’un mémorandum d’entente entre les ministères des Finances sur l’octroi d’un prêt au service de la construction d’une route depuis Luang Prabang jusqu’à la frontière avec la province vietnamienne de Dien Bien ; de deux documents sur l’achat et la vente d’électricité ; et enfin, d’un mémorandum d’entente entre la compagnie aérienne Vietjet et le ministère laotien des Travaux publics et des Transports sur le développement de l’aviation civile. -VNA