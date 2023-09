Dhaka (VNA) - Le secrétaire général de l’Assemblée nationale du Vietnam et président de son bureau Bui Van Cuong a tenu jeudi 21 septembre à Dhaka avec le secrétaire général du Parlement du Bangladesh, K.M. Abdus Salam.

Lors de la séance de travail entre le secrétaire général de l’Assemblée nationale du Vietnam et président de son bureau Bui Van Cuong et le secrétaire général du Parlement du Bangladesh, K.M. Abdus Salam, à Dhaka, 21 septembre. Photo : VNA

Le responsable a exprimé sa joie de convoquer la séance de travail suite à l’entretien fructueux entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury.Le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam et le Secrétariat du Parlement du Bangladesh ont également signé le premier protocole d’accord (MoU) de coopération.Abdus Salam a salué la visite officielle en cours du plus haut législateur vietnamien, affirmant qu’il s’agit de la première d’un président de l’Assemblée nationale du Vietnam au Bangladesh, ouvrant une nouvelle étape dans les relations entre les deux législatures.Les deux responsables ont souligné que les résultats de l’entretien et les deux protocoles d’accord récemment signés poseront une base importante pour que les deux législatures en général et le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam et le Secrétariat du Parlement du Bangladesh en particulier lancent des activités de coopération spécifiques pour promouvoir les relations bilatérales à l’avenir.Les deux parties partageront des informations et des expériences, contribuant ainsi à améliorer la capacité de leurs unités et conseillers consultatifs à soutenir leurs parlements respectifs; ainsi qu’à organiser des visites publiques des musées des deux parlements.Elles ont également partagé leurs expériences en matière de numérisation des activités des deux législatures et de leurs organes consultatifs, et d’organisation de séances de questions et réponses de l’Assemblée nationale, ainsi que des responsabilités politiques et juridiques des ministres et des membres du gouvernement dans la mise en œuvre des conclusions et de la surveillance par l’Assemblée nationale.Les deux parties ont souligné l’importance de l’amélioration continue de la qualité et de l’efficacité des activités parlementaires pour répondre aux exigences de développement des pays respectifs et aux aspirations du public. Ils ont également partagé leurs expériences en matière de communication parlementaire. - VNA