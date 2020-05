Hanoi (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi, Vuong Dinh Hue, a reçu le 19 mai le directeur général de la SARL AEONMALL Vietnam, Tetsuyuki Nakagawa.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi Vuong Dinh Hue (droite) et le directeur général de la SARL AEONMALL Vietnam, Tetsuyuki Nakagawa. Photo : VNA



Tetsuyuki Nakagawa a déclaré que le groupe AEON considère le Vietnam comme un marché clé pour étendre ses opérations, en particulier dans le commerce de détail.



Notant qu'AEON possède actuellement cinq centres commerciaux au Vietnam, dont deux à Hanoi, il a souhaité que les autorités de la ville continuent d'accorder leur soutien à AEONMALL Vietnam pour étendre ses opérations. Dans un avenir proche, il espérait que la ville approuverait bientôt le projet de parking et de centre commercial de la société au terminal de bus Giap Bat dans l’arrondissement de Hoang Mai.



S'il est autorisé, ce sera le plus grand projet mis en œuvre par sa société au Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant qu’AEONMALL Vietnam étudie également d'autres projets de centres commerciaux à Hanoi à l'avenir.



Vuong Dinh Hue, pour sa part, a déclaré que le projet de parking et de centre commercial serait soumis au comité municipal du Parti pour examen, afin que la licence puisse être remise à la société lors de la conférence de promotion des investissements de la ville prévue fin juin-début juillet.



Il a suggéré qu’AEONMALL Vietnam envisage d'étendre ses investissements dans le crédit à la consommation et le paiement sans numéraire pour mieux servir les habitants locaux. - VNA