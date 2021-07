Hanoi (VNA) - Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin effectuera une visite officielle au Vietnam les 28 et 29 juillet à l’invitation du ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin. Photo: Reuters/VNA

La visite contribuera à renforcer l’amitié et la confiance entre les peuples et les armées des deux pays, et à mettre en œuvre les contenus de coopération de défense signés entre les deux ministères de la Défense et les accords conclus par les hauts dirigeants des deux nations, contribuant ainsi au partenariat global Vietnam-États-Unis. – VNA