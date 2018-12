Hanoi (VNA) – Le satellite vietnamien MicroDragon et six autres satellites japonais seront mis en orbite le 17 janvier 2019 depuis le centre spatial d’Uchinoura, au Japon, a fait savoir vendredi 30 novembre l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise.

Des ingénieurs du Centre spatial national du Vietnam fabriquent "MicroDragon" au Japon. Photo: VNSC



Conçu par 36 ingénieurs vietnamiens, MicroDragon qui est un satellite de télédétection de petite taille, caractérisé par sa forme cubique, d’un poids de 50 kg et d’un format de 50 x 50 x 50 cm, sera lancé par la fusée japonaise à propergol solide Epsilon.



Il aura pour mission de collecter des données au service de l’aquaculture. Il observera aussi les régions maritimes pour une meilleure évaluation de la qualité de l’eau, localisera les ressources aquatiques et suivra les changements environnementaux.



En outre, MicroDragon sera chargé de surveiller le niveau de couverture nuageuse et les aérosols pour savoir comment ils influencent l’atmosphère, mais également de transmettre rapidement des données dans différents points du globe.

Il est considéré comme un des résultats encourageants du projet "Prévention et lutte contre les catastrophes naturelles et les changements climatiques en utilisant des satellites d’observation de la Terre pour la période 2012-2023", doté d’un budget de 7.000 milliards de dôngs.

MicroDragon représente une nouvelle étape pour le Vietnam dans son processus de maîtrise des technologies spatiales et de construction de satellites.

En avril 2008, le pays a marqué sa présence sur la carte des technologies spatiales en mettant en orbite son premier satellite, Vinasat-1, lancé depuis Kourou en Guyane française, grâce auquel on peut atteindre les régions les plus reculées du territoire.



En 2012, le satellite Vinasat-2 a été officiellement envoyé dans l’espace. Comme Vinasat-1 en 2008, il a été lancé par la fusée Ariane 5 d’Arianespace depuis le site de Kourou.



En mai 2013, VNREDSat-1, satellite d’observation de la Terre, a été mis en orbite - également depuis Kourou. La même année, le microsatellite PicoDragon, a été lancé vers la Station spatiale internationale (ISS). – VNA