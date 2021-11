La cinquième fusée à combustible solide Epsilon (Epsilon-5) a été lancée depuis le centre spatial d'Uchinoura, vers 9h55 (heure locale), transportant le satellite vietnamien NanoDragon et huit autres satellites japonais. Photo: JAXA

Tokyo (VNA) – NanoDragon, satellite construit par une équipe vietnamienne, a été lancé dans l’espace au Japon mardi matin 9 novembre, depuis le centre spatial Uchinoura, préfecture japonaise de Kagoshima.

L'Agence aérospatiale du Japon (JAXA) a annoncé que sa cinquième fusée à combustible solide Epsilon (Epsilon-5) a été lancée depuis le centre spatial d'Uchinoura, vers 9h55 (heure locale), transportant le satellite vietnamien NanoDragon et huit autres satellites japonais.

Pour rappel, JAXA a dû interrompre le lancement d'Epsilon-5 deux fois : la première le 1er octobre en raison de problèmes techniques et la deuxième le 7 octobre à cause de conditions météorologiques défavorables.

L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hông Nam, qui était présent au centre spatial d'Uchinoura pour assister au lancement, a déclaré être ému pour avoir vu le moment où cinquième fusée à combustible solide Epsilon (Epsilon-5) a commencé à être lancée, transportant le satellite vietnamien NanoDragon dans l'espace.

Ce moment important est entré dans l'histoire, marquant une nouvelle maturité de l'industrie spatiale vietnamienne, a-t-il indiqué.

NanoDragon, résultat d’un projet de recherche, conception, fabrication, lancement et exploitation à titre expérimental de nano-satellites, s’inscrit dans le cadre du Programme national des sciences et technologies sur la technologie spatiale pour la période 2016-2020. NanoDragon devrait opérer sur une orbite héliosynchrone à une altitude d’environ 560 km. Ce satellite intègre un système d’identification automatique (AIS) utilisé pour le suivi et la surveillance des navires en mer.

Il comprend également un dispositif d’imagerie optique afin de vérifier la qualité du contrôleur de positionnement du satellite pendant son fonctionnement en orbite.

En mars 2021, NanoDragon avait été envoyé au Center for Nanosatellite Testing de l’Institut de technologie de Kyushu (KIT) pour des tests. Les résultats avaient montré qu'il satisfaisait à tous les critères de lancement. - VNA