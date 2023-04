Le bánh mì Phuong à Hoi An. Photo: Etoffekim

Hanoi (VNA) - CNN vient d’annoncer la liste des 24 meilleurs sandwichs au monde en 2023, dont le bánh mì du Vietnam.

La liste permet aux touristes d' avoir plus de choix de plats pour leur prochain voyage. CNN a déclaré que les visiteurs peuvent facilement trouver du bánh mì dans les rues. Ce plat, l'un des préférés dans le pays, est aussi apprécié des touristes internationaux.



Le pain est généralement garni de pâté, de cha gio (pâté de porc), de cornichons, de coriandre, de sauce. Selon la région, les visiteurs peuvent déguster de nombreux types de pain avec différentes garnitures. "Il est croquant, frais et savoureux à souhait" a décrit le journal américain.



Les critères de cette liste incluent un sandwich célèbre, représentant chaque pays, beaucoup de gens le louant, un goût délicieux et unique, aimé des habitants.



Outre le bánh mì, trois autres représentants d'Asie sont Shawarma et Falafel pita (Moyen-Orient), Katsu sando (sandwich japonais au porc frit et chou râpé). -CPV/VNA